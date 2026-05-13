به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ایمانی، ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات گفت: کسانی که زمانه را سرزنش می‌کنند و از گرفتاری‌های روزگار شکایت دارند، بدانند که این ناخشنودی ادامه‌دار خواهد شد، زیرا زمان مقصر نیست، بلکه بستری برای حوادث است.

به گفته امام جمعه لواسانات، آنچه انسان را در برابر حوادث مصون می‌دارد، شناخت درست از زمان، تحلیل منطقی از شرایط سیاسی و اجتماعی و یافتن راه صحیح است.

وی با اشاره به روایتی از امام جواد (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) افزود: «العالم بزمانه لا تهجم علیه الحوادث»؛ کسی که تحلیل درستی از زمان خود داشته باشد، هیچ‌گاه گرفتار بن‌بست نمی‌شود.

امام جمعه لواسانات با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: اگر ۴۷ سال گذشته را تحلیل کنیم، باید منتظر چنین روزهایی می‌بودیم. جنگ تحمیلی دوم و سوم، محاصره دریایی، بسته شدن راه ورود ارز و فروش نفت، همه از سوی دشمن بر ما تحمیل شده است. اما نباید تصور کنیم که این جنگ تمام شده؛ حوادث ادامه‌دار است.

وی تأکید کرد که دشمن از مقاومت جمهوری اسلامی و حضور مردم در صحنه زخم خورده و این شرایط را رقم زده است. اما راه عبور، تقوا و همدلی است.

ایمانی افزود: قرآن می‌گوید اگر اهل تقوا باشید، خداوند مسیر عبور از بحران‌ها را هموار می‌کند.

امام جمعه لواسانات در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رفتارهای اقتصادی نادرست در شرایط جنگی گفت: متأسفانه برخی از ماها از همدیگر ضربه می‌خوریم؛ احتکار می‌کنیم، گران‌فروشی می‌کنیم، کلاه سر هم می‌گذاریم.

او تأکید کرد که در این شرایط، قوه قضاییه، مجلس و دولت باید با ورود جدی، جلوی این تخلفات را بگیرند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی و نظارت‌های جدی، بتوان از این شرایط عبور کرد و به زودی پیروزی را جشن گرفت؛ پیروزی که به گفته او، باعث شود دیگران تا سال‌های سال نتوانند به این مرز و بوم هجوم آورند.