۲۸ نقطه شمال تهران مورد اصابت موشکی قرارگرفت/ ۴۰۵۷واحد مسکونی آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقبین، ظهر چهارشنبه در شورای اداری شمیرانات با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم گفت: در این منطقه ۲۸ نقطه اصابت موشک ثبت شده که در نتیجه آن، ۴۰۵۷ واحد مسکونی با آسیبهای جزئی تا تخریب کامل مواجه شدهاند.
به گفته شهردار منطقه یک تهران، همچنین به غیر از خودروهای آسیبدیده متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی ۱۱۵۳ دستگاه خودرو و ۸۷ دستگاه موتورسیکلت مردم عادی آسیب دیدهاند.
حقبین افزود: در یکی از نقاط اصابت هشت بار انفجار رخ داده و همچنین انبار نفت نیز هدف قرار گرفته است.
وی با اشاره به تراکم بالای بافت مسکونی در منطقه شمیران گفت: در اصابت محله زعفرانیه ۲۸۳ واحد مسکونی پیرامونی نیز آسیب دیدند.
شهردار منطقه یک تهران درباره اقدامات حمایتی از آسیب دیدگان اظهار داشت: هتلها هماهنگ شده، ودیعه مسکن آماده پرداخت است و بخش زیادی از خانوادهها واحدهای جایگزین تحویل گرفتهاند. همچنین توافقات اولیه برای بازسازی و مشوقهای جبران خسارت انجام شده و بستههای حمایتی در میادین ترهبار و فروشگاههای شهروند توزیع شده است.
حقبین تأکید کرد که با وجود تمرکز بر مدیریت بحران جنگ، پروژههای بزرگ مقیاس منطقه یک مانند مجموعه ورزشی ازگل، مجموعه ورزشی قیطریه و میدان الف نیز در حال اجراست و به زودی افتتاح میشوند.
او همچنین از آغاز طرح جدید ساماندهی دستفروشان در منطقه خبر داد و گفت: جلساتی با فرماندار و دستگاههای مرتبط برگزار شده و از چند شب پیش اجرای طرح شروع شده است. در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز در بافت فرسوده نیز با همکاری دادستان، تعدادی از اقدامات سودجویانه در شرایط جنگی تخریب شده است.
شهردار منطقه یک تهران در پایان گفت: ۱۴ نقطه از اجتماعات مردمی در منطقه یک واقع شده که میدان تجریش کانون اصلی آن است.
