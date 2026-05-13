کاردانی:در حل مسائل زنان و خانواده عملکرد قوی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، راحله کاردانی صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با اساتید و مبلغان استان اصفهان که با حضور حجتالاسلام سید علی عماد، مشاور رئیسجمهور در امور حوزهها و روحانیت برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ وارد حوزه مطالعات زنان و خانواده شدم و در دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه تحصیل کردم.در دوران تحصیل در مقطع دکتری تصور میکردم اگر پژوهشگران بتوانند مطالعات علمی و پیشنهادهای سیاستی خود را به لایههای حاکمیتی ارائه دهند، بخشی از مشکلات حوزه زنان و خانواده حل خواهد شد یا دستکم روند حل آن تسهیل میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: رساله دکتری بنده درباره سیاستهای اجتماعی در حوزه زنان و خانواده بود و در جریان آن با کارشناسان، مجریان و فعالان مختلف مصاحبههای متعددی انجام دادم، اما نتیجه این پژوهشها نشان داد که تصور اولیهام چندان با واقعیت منطبق نبود.
آمارهای اجتماعی از ضعف سیاستگذاری حکایت میکند
کاردانی با اشاره به برخی شاخصهای اجتماعی گفت: امروز در حوزههایی مانند ازدواج، طلاق، فرزندآوری، مد و پوشاک و حتی برخی بخشهای صنعت پزشکی با آمارهایی مواجه هستیم که نشان میدهد مشکلات همچنان بهصورت جدی وجود دارد.
وی افزود: در بسیاری از عرصههای اجتماعی نوعی کژکارکردی مشاهده میشود؛ بهگونهای که حتی در سادهترین تعاملات اجتماعی نیز گاهی بیاعتمادی شکل گرفته است.
این استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: وقتی در حوزههای مختلف وارد بررسی میشویم، از بازار پوشاک و مزونها گرفته تا برخی رفتارهای اجتماعی، نشانههایی از مشکلات ساختاری دیده میشود که نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است.
کمبود مشاوران متعهد به مبانی اسلامی خانواده را تهدید میکند
وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در حوزه مشاوره خانواده گفت: یکی از مهمترین مشکلات امروز، کمبود مشاورانی است که هم از نظر علمی توانمند باشند و هم مبانی فکری و مفاهیم اصیل اسلامی را بهخوبی درک کنند.
کاردانی اظهار کرد: مفاهیمی مانند توکل، صبر و جایگاه زن در نگاه اسلام، عناصر مهمی در تقویت بنیان خانواده هستند و اگر مشاوران این مفاهیم را درک نکنند، نمیتوانند در موضوعاتی مانند فرزندآوری یا تابآوری خانواده نقش مؤثری ایفا کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از مشاورانی که امروز فعالیت میکنند بر اساس الگوهای فردگرایانه و اصالت لذت آموزش دیدهاند و این نگاه نمیتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی و دینی جامعه ما باشد.
غلبه آموزش نظری بر مهارت عملی مشاوران
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وضعیت آموزش در رشته مشاوره اسلامی گفت: اگرچه ایجاد این رشته گام مهمی بود، اما همچنان در کیفیت خروجیها و نحوه بهکارگیری فارغالتحصیلان با چالشهایی مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از آموزشها به مباحث نظری اختصاص دارد، در حالی که کارورزی، تجربه عملی و مواجهه مستقیم با مسائل واقعی خانوادهها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
کاردانی تأکید کرد: مشاوره اسلامی باید با رویکرد محلهمحور تقویت شود؛ به این معنا که مشاوران تنها در یک دفتر منتظر مراجعهکننده نباشند، بلکه با حضور در مساجد و محلهها ارتباط نزدیکتری با خانوادهها برقرار کنند.
وی در ادامه به تجربه شخصی خود در یکی از محلههای اصفهان اشاره کرد و گفت: پس از یک سخنرانی در مسجد محله، متوجه شدم که بسیاری از مشکلات خانوادگی در ظاهر دیده نمیشود و حتی در خانوادههایی که ظاهر مذهبی دارند نیز گاهی مسائل جدی مانند طلاق عاطفی یا آسیبهای خانوادگی وجود دارد.
کاردانی افزود: برای مثال با خانوادهای مواجه شدم که دخترشان چندین بار از خانه فرار کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد مشکلات خانوادهها گاه بسیار عمیقتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده میشود.
وی تأکید کرد: اگر مشاوره تخصصی با دانش فنی، مهارت عملی و درک صحیح از مفاهیم اسلامی همراه شود، میتواند در کاهش آسیبهایی مانند طلاق و بهویژه طلاق عاطفی نقش مؤثری ایفا کند.
