کشف احتکار میلیاردی در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امجدیان اظهارداشت: ماموران پلیس شهرستان بروجن در راستای طرح مقابله با احتکار کالا به ویژه کالاهای اساسی با توجه به شرایط فعلی در کشور و به جهت جلوگیری از کمبود ارزاق عمومی مردم، با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی از وجود مقادیری روغن خوراکی احتکاری در انباری واقع در سطح شهر مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی های لازم با همراهی کارشناسان مربوطه به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل مقدار ۷۰۰ هزار کیلوگرم روغن خوراکی احتکار شده به ارزش تقریبی ۹۹۳ میلیارد تومان کشف کردند، در این راستا یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: پلیس با جدیت و اقتدار با افرادی که با اقدامات سوداگرانه خود باعث ایجاد اختلال در روند زندگی مردم شوند، برخورد و لازم است شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.‌

