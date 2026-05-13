به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبردی مدیران ستاد آب کشور به دعوت سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو در محل این سازمان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران صنعت آب کشور برگزار شد، ضمن طرح موضوعات تخصصی شورای راهبردی مدیران ستاد آب، تودیع و معارفه ریاست سازمان نیز برگزار شد.

در این جلسه با توجه به ارائه طرح ارتقاء کنترل برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی کشور، تبادل نظرات پیرامون طرح یاد شده و در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی توسط مدیران صنعت آب، صورت گرفت.

حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با اشاره به اهمیت کنترل میزان برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی کشور گفت: در حوزه قانونگذاری کارها باید به صورت گام به گام انجام شود و اصلاح بخش اقتصادی حوزه آب نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در حوزه بارورسازی ابرها توجهات و انتظارات زیادی وجود دارد؛ اما باید انتظاراتی واقعی و درست از این سازمان و همچنین بحث بارورسازی ابرها و تأثیر آن بر میزان بارش‌های کشور داشت.

جانباز با اشاره به ورود کشور به سال نرمال بارشی پس از ۶ سال خشکسالی متناوب گفت: با وجود بارش‌های مناسب در بخش‌های مختلف کشور، بخش وسیعی با جمعیت بیش از ۳۰ میلیون نفر در محدوده فلات مرکزی، هنوز هم با خشکسالی و کاهش بارش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که این امر نشان می‌دهد باید با درایت این شرایط سخت را مدیریت کنیم.

وی با تأکید بر نیاز همبستگی بیشتر میان وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور و سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی افزود: همسو بودن این بخش‌ها موجب می‌شود که شاهد اقدامات و تأثیرات موثری در حوزه استحصال آب از جو کشور باشیم.

جانباز با بیان اینکه بخش آب کشور بضاعت خوبی در زمینه کارشناسان و مهندسان دارد، بیان داشت: ما این آمادگی را داریم تا کارشناسان مورد نیاز این سازمان را در اختیار قرار دهیم. همچنین با پیگیری ساز و کارهای مقرر در بودجه نیز اقدامات موثری در زمینه رشد این سازمان و به تبع آن رشد صنعت آب کشور داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو، زهره قائمی سرپرست جدید سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‎‌های نوین آب‌های جوی را یکی از نیروهای خبره و متخصص بخش آب کشور خواند و گفت: امیدوارم با حضور ایشان بتوانیم شاهد موفقیت‌های بیشتر سازمان باشیم.

جانباز همچنین ضمن قدردانی از زحمات جوادیان‌زاده در مدت تصدی ریاست سازمان اعلام کرد: در دوره فعالیت ایشان شاهد اقدامات بسیار موثری در حوزه بارورسازی ابرها بودیم و خوشحالیم که این سازمان در دوره تصدی آقای جوادیان‌زده، رشد و بالندگی داشته است.

در ادامه این جلسه، قائمی، سرپرست سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی، ضمن قدردانی از اعتماد وزیر نیرو در واگذاری مسئولیت حوزه ریاست این سازمان و نیز تقدیر از تلاش‌ها و خدمات جوادیان‌زاده، رئیس پیشین سازمان، اظهار کرد: با بهره‌گیری از سازوکار مدیریت یکپارچه آب و تقویت و گسترش همکاری‌ها با سایر بخش‌های حوزه آب کشور، امیدواریم بتوانیم زمینه‌ساز اجرای اقدامات و فعالیت‌های مؤثر، هدفمند و رو به رشد در سازمان باشیم.

جوادیان‌زاده نیز با تشکر از همراهی وزارت نیرو و همچنین کارشناسان و کارکنان سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی اظهار داشت: در جدیدترین مقاله سازمان هواشناسی جهانی در سال ۲۰۲۴، تاکید شده است که با توجه به تجربیات کشورهای اجراکننده باروری ابرها، اجرای این عملیات توان تاثیرگذاری مثبتی بر میزان بارش سامانه های بارشی دارد.

وی خاطرنشان کرد: به یاد داشته باشیم که بارورسازی ابرها باید به عنوان یک ابزار کارآمد در جعبه ابزار مدیریت آب مورد توجه و استفاده قرار گیرد و لازم است آن را به درستی شناخت و از آن استفاده بهینه کرد.

این گزارش می افزاید، در پایان این جلسه لوح یادبود به همراه هدایایی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوریهای نوین آب‌های جوی توسط معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به محمد مهدی جوادیان زاده اهداء شد.