به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در نشست تخصصی «اثرگذاری بر سامانههای بارشی؛ از شایعه تا باور» که روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه در فدراسیون صنعت آب ایران برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده در فضای مجازی پیرامون تغییرات اقلیمی و بارورسازی ابرها اظهار کرد: لازم است موضوعات علمی از ادعاها و شایعات غیرمستند تفکیک شوند و هرگونه تحلیل یا ادعا بر پایه شواهد، پژوهشها و مستندات معتبر علمی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه موضوع بارورسازی ابرها در بسیاری از کشورها و مجامع علمی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: اصل فناوری بارورسازی ابرها یک موضوع علمی است و کشورهایی از جمله آمریکا، چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه در این حوزه فعالیتهایی داشتهاند، اما ارزیابی میزان اثربخشی این روش نیازمند بررسیهای دقیق علمی است.
همچنین رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: نباید نظام اجرایی کشور را به سمتی سوق داد که جبران خشکسالی، کمبود منابع آب زیرزمینی یا رفع بحران آب بهطور کامل به چنین روشهایی وابسته شود، چرا که میزان تأثیرگذاری این فناوری در مقیاس سرزمینی ایران نیازمند ارزیابی دقیق و مبتنی بر داده است.
بر اساس این گزارش، تاجبخش با اشاره به همکاریهای پیشین سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در حوزه پژوهش و تبادل دادههای تخصصی گفت: سازمان هواشناسی همواره در مسیر فعالیتهای پژوهشی و علمی، همکاریهای لازم را با دستگاههای مرتبط داشته و هرگونه مطالعه در این زمینه میتواند در قالب پروژههای تحقیقاتی دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت بارشهای سال جاری اظهار کرد: بارشهای امسال در مقایسه با میانگین بلندمدت کشور تفاوت چشمگیری نداشته و در حدود کمتر از پنج درصد بالاتر از شرایط نرمال قرار دارد، هرچند در مقایسه با سال آبی گذشته، وضعیت مطلوبتری تجربه شده است.
لازم به ذکر است رئیس سازمان هواشناسی کشور بر ضرورت استناد به گزارشهای معتبر علمی تأکید کرد و گفت: تحلیل مسائل مرتبط با اقلیم، بارش و فناوریهای نوین باید بر پایه مستندات علمی، گزارشهای تخصصی و پژوهشهای معتبر داخلی و بینالمللی انجام شود.
