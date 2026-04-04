به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد که در پی ورود سامانههای بارشی به کشور و رخ دادن بارش در نقاط مختلف کشور همزمان با دوران جنگ، ادعاهایی در فضای مجازی مطرح شده که اختلال یا تخریب سامانههای راداری کشورهای متخاصم را عامل تغییر در الگوی بارشی دانسته و رادارهای هدف قرار گرفته را به عنوان عاملی برای پیشگیری از ورود سامانه های بارشی به کشور بیان کرده اند.
براساس گزارش های موجود، سازمان هواشناسی کشور در پیشبینی هفتگی خود که روز 11 اسفند ماه صادر شده بود، از وقوع رخدادهای بارشی در کشور خبر داده و پیشبینی کرده بود که از روز 25 اسفند تا 23 فروردین، بارشهای فرانرمال (بیش از حد نرمال) در بسیاری از استانها رخ دهد.
این پیشبینی با توجه به الگوهای جوی و دادههای اقلیمی صورت گرفته و میتواند بیانگر عدم ارتباط وقایع رخ داده در طی جنگ با وضعیت بارشی کشور باشد.
رادارها ابزار مشاهدهاند، نه تغییردهنده
بر اساس دانش هواشناسی، سامانههای راداری صرفاً نقش «پایش، ردیابی و اندازهگیری» پدیدههای جوی را بر عهده دارند و هیچ نقشی در ایجاد، تشدید، کاهش یا جلوگیری از بارش ندارند.
این سامانهها امواج رادیویی ارسال میکنند که پس از برخورد به ذرات موجود در جو (مانند قطرات باران و بلورهای یخ) بازتابیده و اطلاعاتی درباره موقعیت، شدت و نوع بارش ارائه میدهند. به عبارت سادهتر، رادارها ابزار مشاهده و رصد هستند، نه عامل شکلدهنده به ابرها یا بارندگی.
بارورسازی ابرها؛ محدود و محلی
هرچند فناوریهایی مانند بارورسازی ابرها به استناد گزارشهای رسمی مراجع معتبر در تعدادی از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد، اما کارشناسان تأکید میکنند که اثرگذاری این فناوری محدود بوده و بستگی به ویژگیهای سامانههای جوی داشته و توانایی تغییر گسترده در الگوهای بارشی در مقیاس منطقهای را ندارد. این روشها معمولاً برای افزایش بارش تا 20 درصد در مناطق مناسب و در شرایط جوی خاص به کار میروند.
مستند به این اطلاعات می توان اینگونه نتیجه گرفت که افزایش بارش های بهاری در ایران مطابق پیش بینی های هواشناسی قابل انتظار بوده و چه بسا در صورت عدم وقوع جنگ و انجام معمول عملیات بارورسازی باتوجه به سامانه های بارشی مستعد امکان افزایش دریافت نزولات جوی در مناطق کم بارش مانند تهران و البرز وجود داشت.
نظر شما