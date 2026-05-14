ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، به‌تدریج از بعدازظهر روز گذشته چهارشنبه با تغییر جهت جریانات جوی، شاهد وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان بودیم که در نواحی مستعد با خیزش گرد و غبار همراه بود.

وی افزود: همزمان با این شرایط، افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود و این روند در روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

معقولی با اشاره به تشدید ناپایداری‌ها در برخی نقاط اظهار کرد: در برخی مناطق استان، بارش‌ها به‌صورت رگباری خواهد بود و احتمال بروز نوسانات جوی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: برای روز جمعه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما این شرایط پایدار نخواهد بود.

وی گفت: از روز شنبه بار دیگر استان تحت تأثیر سامانه بارشی جدیدی قرار می‌گیرد که تا اواسط هفته آینده به تناوب موجب افزایش ابر، بارندگی و وزش باد خواهد شد.