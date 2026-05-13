بازار ورق سیاه در وضعیت هشدار؛ خریداران صنعتی مراقب باشند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از ۴۰ روز از آتش بس، بازار فولاد ایران هنوز هم درگیر شرایط جنگی است! هر چند روال کنترل قیمت در بازار شروع شده و خیلی از مقاطع فولادی با عرضه های بورسی به ثبات رسیده اند، اما بازار مقاطع تخت بخصوص ورق سیاه هنوز هم درگیر نوسان های شدید قیمت است. هر چند افزایش قیمت ورق سیاه در بازار ایران موضوع چندان عجیبی نیست و روند افزایشی در یک ماه گذشته ثابت بوده است، اما قیمت فعلی با وجود عرضه های مستمر ورق گرم در بورس کالا، موضوعی قابل تامل است!

در این شرایط خرید ورق سیاه باید با دقت بیشتری انجام شود و در صورتی که صنعتگران هوشمندی لازم برای انتخاب زمان خرید را نداشته باشند و درگیر هیجانات بازار شوند، پیامد های مالی این موضوع، به سادگی قابل جبران نخواهد بود. در ادامه قبل از اینکه بخواهیم در خصوص روش های دور ماندن از نوسان ها صحبت کنیم، لازم است کمی در مورد شرایط فعلی بازار و دلایل افزایش قیمت ورق سیاه با هم صحبت کنیم.

شرایط نوسانی بازار آزاد از کجا آب می خورد؟

در بازار فولاد ایران همواره تاثیر شرایط سیاسی و تنش های منطقه ای روی قیمت ها، بیشتر از مشکلات تولید بوده است. با وجود اتفاقاتی که در ماه های گذشته شاهد آن بودیم و شروع تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، این اوضاع بدتر هم شد؛ در روز ۷ فروردین ماه و با شروع حملات به صنایع تولید فولاد ایران، دو کارخانه بزرگ تولید مقاطع فولادی تخت، یعنی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان هدف قرار گرفتند. این حملات با توقف تولید در این دو مجموعه بزرگ همراه بود که همین موضوع باعث ایجاد شوک در بازار فولاد ایران شد.

فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی تحت در خاورمیانه و شمال آفریقا و گروه ملی فولاد خوزستان که تنها تولید کننده ورق ضخیم عریض با کاربرد های صنعتی خاص در ایران بود، عملا از بازی کنار رفته و همین موضوع باعث افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ورق سیاه شد. افزایش قیمت به دلیل کمبود ورق تا اندازه ای قابل توجیه است، اما مشکل از آنجا شروع شد که کارخانه فولاد مبارکه عرضه ذخایر استراتژیک خود در بورس کالا را آغاز کرد و عملا این کمبود را به صورت کامل جبران کرد. یک ماه بعد از وقوع حملات به صنایع فولاد، یعنی در تاریخ ۷ اردیبهشت، مجتمع فولاد مبارکه ۱۶۰ هزار تن ورق گرم در بورس کالا عرضه کرد که نه تنها نیاز صنایع بزرگ مانند خودروسازی ها را به طور کامل پوشش می داد، بلکه کل بازار را نیز می توانست پر کند!

نکته جالب این بود که تنها ۶۰ درصد از این مقدار در معاملات بورس فروش رفت و عملا نیاز واقعی بازار کمتر از این مقدار بود. با وجود این عرضه، قیمت ها نه تنها کاهش نداشت، بلکه روند افزایشی ملایمی را در پیش گرفت و قیمت ورق سیاه در ۱۶ اردیبهشت ماه به اوج خود یعنی ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید!

در این شرایط اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن فعالان بازار بیندازیم، کار ساده ای است، اما باید در نظر داشت که شرایط در بازار آهن به این سادگی ها نبوده و مشکلات دیگری هم در رقم زدن این تورم دخیل بوده اند. یکی از مسائل مهم، تاخیر در تحویل محصولات معامله شده در بورس کالا است.

فعالان صنعتی که با این محل عرضه آشنایی دارند به خوبی می دانند که هر چند قیمت ها در بورس کالا پایین تر است، اما زمان تحویل محصول به روز نبوده و قطعیتی برای آن وجود ندارد. در کنار آن باید انتظارات تورمی بازارو فاز بی اعتمادی ایجاد شده را نیز در نظر داشته باشیم. بالا رفتن قیمت دلار و رسیدن به سقف تاریخی ۱۸۸ هزار تومان، به عنوان مهمترین کامودیتی در تعیین قیمت فولاد، در کنار محاصره دریایی و بسته شدن واردات مواد اولیه از بنادر جنوبی، زنجیره ای از واکنش ها را ایجاد کرده اند، که به شرایط فعلی بازار ختم شده است. در ادامه در خصوص مشکلاتی که این وضعیت می تواند در فرآیند خرید ورق سیاه ایجاد شود، بیشتر صحبت خواهیم کرد.

چه پیامدهایی در انتظار خریداران خواهد بود؟

تولید کنندگان و صنعتگرانی که از ورق سیاه به عنوان مواد اولیه استفاده می کند، به خوبی با پیامدهای گرانی آشنا هستند، اما این بار شرایط تفاوت بیشتری با افزایش قیمت های قبلی دارد. در این شرایط که تغییرات در بازه های روزانه به شدت بالاست، اختلاف قیمت زمان خرید و زمان تحویل ورق می تواند مبلغ قابل توجهی باشد و عدم توجه به این موضوع برای خیلی از واحد های صنعتی آسیب زا خواهد بود. از طرفی هیجانات بازار و القای تورم دو چندان که بخشی از آن کاملا کاذب است، می تواند منجر به خریدهایی در اوج قیمت شود و ضرر مالی سنگینی داشته باشد.

علاوه بر آن، کمبود های مقطعی برای برخی از ضخامت ها و سایزها می تواند خرید ورق سیاه را به سمتی هدایت کند که ارزیابی ریسک بسیار دشوار شود. به این صورت که خریداران از ترس نایاب شدن یک مقطع خاص، به سمت پذیرش قیمت های بالاتر رفته و تصمیماتی را اتخاذ کنند که الزاما بهترین گزینه در شرایط موجود نیست. در بازاری که این شرایط را داشته باشد، احتمال افتادن در دام افراد سودجو نیز بیشتر خواهد بود و مشکلاتی مثل خرید کالای نامرغوب، ورق های ایراد دار و محصول غیر استاندارد به شدت بالا خواهد رفت.

نکات مهم برای داشتن خریدی موفق

هرچند شرایط بازار آهن به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده و تقریبا همه چیز علیه خریداران است، اما با کمی دقت باز هم می توان شرایط را تغییر داد و خسارت را به حداقل رساند. باید در نظر داشت که روش های قدیمی خرید در شرایط جنگی که بازار با التهاب فعلی مواجه است، چندان کارایی نخواهند داشت و در خیلی مواقع، صنعتگران مجبور هستند عادات خرید خود را تغییر دهند.

در صورتی که نکات زیر را در نظر داشته باشید، می توانید مطمئن باشید که خریدی خوب خواهید داشت:

بررسی بازار و کنترل اخبار: یکی از مسائل مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که اخبار و شرایط بازار را خودتان و از طریق مراجع معتبر دنبال کنید. اشراف به بازار می تواند دید خوبی در خصوص زمان خرید و روند قیمت ها در بازار در اختیار شما قرار دهد. همراه نشدن با جریان شایعات و اخبار غیر موثق می تواند در شرایط فعلی بازار نجات بخش باشد.

جایگزینی خرید سنتی با مدرن: استفاده از روش های سنتی خرید، برای تامین محصولات می تواند با ضررهای مالی بالا همراه باشد. وجود واسطه گری و خواب بالای سرمایه در این بازار ها باعث شده تا قیمت تمام شده بالا برود. در عوض عرضه کنندگان رسمی مانند آهن پرایس می توانند با حذف واسطه و فراهم کردن امکان خرید از کارخانه قیمت ورق سیاه را در سطح بسیار بهتری در اختیار شما قرار دهند.

وسواس در انتخاب محصول: دقت داشته باشید انتخاب محصولات متفرقه که سطح قیمت آنها از عرف بازار پایین تر است، در ادامه برای شما دردسر ساز خواهد شد. کیفیت محصول، دقت ابعادی، برند تولید کننده، گرید ارائه شده و ترکیبات شیمیایی از مواردی هستند که باید در بازارهای به هم ریخته، بیشتر از پیش مورد بررسی قرار گیرند تا ریسک خرید کالای بی کیفیت به حداقل برسد.

قراردادهای بلند مدت با قیمت ثابت: یکی از بهترین روش ها قراردادهای بلند مدت تامین محصول است که به شما امکان در اختیار داشتن قیمت ثابت در بازه زمانی خاص را خواهد داد. در این قرارداد ها هم تولید کننده ورق می تواند برآورد دقیقی از مواد اولیه مورد نیاز داشته باشد و هم شما می توانید از نوسانات دور مانده و برنامه ریزی جامع تری داشته باشید. تنها ایراد این روش این است که برای حجم کم خرید جوابگو نبوده و معمولا برای واحد های صنعتی بزرگ کاربرد دارد.

مدیریت موجودی: در نظر داشته باشید که خرید بیش از حد یا کمبود موجودی هر دو خطرناک هستند. در شرایط اینچنینی مدیریت بهینه انبار کمک می‌کند بین هزینه نگهداری و ریسک کمبود تعادل ایجاد شود. یکی از روش هایی که می تواند برای این کار به شما کمک کند، خرید های مرحله ای است که در بازه های کاهش قیمت و ایجاد شرایط رکود انجام می شود.

در نظر گرفتن حاشیه ریسک: خیلی از شرکت های موفق در زمان خرید ورق سیاه، تنها قیمت روز را در نظر نمی گیرند و در بودجه بندی خود، بخشی از سرمایه را به عنوان حاشیه ریسک، به صورت دست نخورده نگه می دارند. این موضوع به شما کمک خواهد کرد که در نوسانات بازار عملکرد بهتری داشته باشید و دست شما را برای انتخاب های بهتر و دقیق تر باز خواهد گذاشت.

