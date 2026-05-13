مدیرکل ارشاد کردستان: مردم در روزهای بحران پای وطن ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دشمن در شرایط اخیر تلاش داشت با ایجاد فشارهای اقتصادی، عملیات روانی و ناامنی اجتماعی، فضای کشور را ملتهب کند اما مردم ایران و به ویژه مردم کردستان با حضور آگاهانه خود این نقشهها را خنثی کردند.
وی افزود: مردم کردستان در شهرهای مختلف استان از نخستین روزهای بحران در کنار مسئولان بودند و با حضور در صحنه، بار دیگر وفاداری خود به کشور و نظام را نشان دادند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به امنیت پایدار در مناطق مرزی استان بیان کرد: با وجود برخی نگرانیها و فضاسازیهای رسانهای، امنیت در مرزهای کردستان به صورت کامل برقرار بود و حتی در این ایام شاهد حضور گسترده مسافران و گردشگران در استان بودیم.
دریایی ادامه داد: دشمنان و جریانهای وابسته به بیگانگان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و ناامنی در کردستان بودهاند اما مردم استان اجازه تحقق این اهداف را ندادهاند.
وی با اشاره به روحیه ایثار خانوادههای شهدا گفت: در دیدار با خانوادههای معظم شهدا در شهرهای مختلف استان، شاهد روحیهای مثالزدنی از صبر، استقامت و پایبندی به ارزشهای انقلاب بودیم؛ خانوادههایی که با وجود مشکلات معیشتی، همچنان با افتخار از آرمانهای کشور دفاع میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین بر ضرورت حمایت از اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالان فرهنگی تأکید کرد و افزود: اقتصاد رسانه و هنر در استان ضعیف است و نیازمند برنامهریزی جدی و پیگیری مستمر هستیم.
دریایی خاطرنشان کرد: عدالت در حمایتها و توزیع امکانات از اولویتهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تلاش میکنیم مطالبات رسانهها و فعالان فرهنگی با شفافیت و انصاف پیگیری شود.
نظر شما