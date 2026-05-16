سرمایه لازم برای مغازه جوراب فروشی+ محاسبه سود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مقاله، تجربیات واقعی و ارزشمند خودمان در تولیدی جوراب کجال را با شما به اشتراک گذاشتهایم و نکاتی را جمعآوری کردهایم که حاصل سالها فعالیت در بازار جورابفروشی است.
با اجرای این ۱۱ نکته کلیدی هنگام راهاندازی مغازه جورابفروشی، میتوانید فروش بالایی را تجربه کرده و در مسیر موفقیت قدم بردارید.
۱. انتخاب موقعیت هوشمندانه برای راهاندازی مغازه در کنار غولها
یکی از عوامل مهم موفقیت در خردهفروشی جوراب، انتخاب موقعیت مکانی مناسب است. اگر قصد دارید فروشگاه خود را افتتاح کنید، پیشنهاد میشود در مجاورت کسبوکارهای بزرگ و پرمخاطب قرار بگیرید.
در هر شهر، فروشگاههایی وجود دارند که فعالیت چشمگیری در فضای مجازی دارند و با تبلیغات گسترده، توجه مشتریان زیادی را جلب میکنند؛ تفاوتی ندارد فروشنده شال و روسری باشند یا لوازم آرایشی. حضور در نزدیکی چنین مجموعههایی به شما این امکان را میدهد که از جریان مشتریان آنها بهرهمند شوید.
بهعبارتی، وقتی مردم برای خرید از آن فروشگاهها مراجعه میکنند، احتمال زیادی دارد از مغازه شما نیز بازدید کرده و خریدی انجام دهند. این روش، نوعی استفاده هوشمندانه از موقعیت بازار است که میتواند هزینه تبلیغات شما را بهطور چشمگیری کاهش دهد و فروش موفقی را برای شما رقم زند.
۲. موقعیت طلایی مغازه جوراب در نزدیکی مدرسه
یکی از بهترین گزینهها برای راهاندازی فروشگاه جوراب، نزدیکی به مدارس است. امروزه بسیاری از والدین، بهویژه مادران، هر روز فرزندان خود را تا مدرسه همراهی میکنند. این رفتوآمد روزانه، فرصتی عالی برای جذب مشتریان جدید فراهم میکند.
اگر مغازه شما دکور جذاب و رفتار حرفهای و صمیمانهای داشته باشد، توجه این والدین بهراحتی جلب میشود و فروش شما بهصورت طبیعی افزایش خواهد یافت.
بنابراین، هنگام انتخاب مکان مغازه، حتماً نزدیکی به مدارس را بهعنوان یک گزینه جدی در نظر بگیرید؛ چون در این مناطق، جریان مشتری بهصورت مداوم برقرار است و با فروش جوراب به مادران و دانشآموزان درآمد خوبی کسب خواهید کرد.
۳. تنوع محصولات؛ کلید افزایش فروش روزانه
اگر فروشگاه جوراب دارید، پیشنهاد میشود در کنار آن محصولات مکمل مانند لباس زیر مردانه نیز عرضه کنید.
به عنوان مثال، برند « تولیدی زیرپوش جناب» یکی از تولیدیهای معتبر و شناختهشده در تهران و شیراز است که در سراسر ایران بهخاطر کیفیت بالا مورد اعتماد مشتریان است.
اغلب خانمهایی که برای خرید جوراب به مغازه مراجعه میکنند، تمایل دارند همزمان برای همسر یا فرزندان خود زیرپوش نیز تهیه کنند.
با اضافه کردن چنین محصولات کاربردی به سبد فروش خود، میتوانید میانگین خرید هر مشتری را افزایش دهید و درآمد روزانهی بالاتری داشته باشید. زیرپوش مردانه جناب در تولیدی جوراب کجال موجود است و به راحتی از سایت مجموعه خریدتان را انجام دهید.
۴. اهمیت دکوراسیون در مغازه جورابفروشی
دکوراسیون فروشگاه نقش مهمی در جلب توجه مشتریان دارد. در واقع، ویترین مغازه شما همانند شیپورچی برندتان است که در خیابانهای شهر فریاد میزند به من نگاه کنید !
سعی کنید چیدمان مغازه را بهگونهای طراحی کنید که جذاب، هماهنگ و چشمنواز باشد تا رهگذران را ترغیب به ورود کند.
هرچند ممکن است تصور کنید جورابهایی با رنگهای کلاسیک مانند مشکی، سفید یا سرمهای پرفروشتر هستند، اما حضور رنگهای شاد و زنده مانند زرد، قرمز و آبی در ویترین باعث افزایش جذابیت بصری میشود.
این رنگها توجه مشتریان را جلب میکنند و با عشق وارد مغازه شما خواهند شد و در نهایت به افزایش فروش تمام محصولات منجر خواهند شد.
۵. تبلیغات، موتور محرک فروش شماست
در دنیای رقابتی امروز، تبلیغات فقط یک گزینه نیست، بلکه ضرورت است. هیچ کسبوکاری بدون دیدهشدن دوام نمیآورد.
بنابراین بیکار ننشینید؛ در شهر خود از تبلیغات محیطی مثل بنر، تابلو یا استند استفاده کنید. بودجهای ماهانه برای چاپ کارت و تراکت کنار بگذارید تا برندتان در ذهن مردم ماندگار شود.
اما تبلیغات فقط به فضای فیزیکی محدود نمیشود، حضور پررنگ در فضای دیجیتال هم حیاتی است. داشتن وبسایت حرفهای و صفحههای فعال در شبکههای اجتماعی، مثل نان شب برای کسبوکار شما ضروری است.
یادتان باشد:
هرچه بیشتر دیده شوید، بیشتر اعتماد جلب میکنید.
هرچه بیشتر اعتماد بگیرید، بیشتر میفروشید.
تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایهگذاری روی آیندهی برند شماست.
۶. جوراب دخترانه، مردانه و بچگانه را هم زمان داشته باشید
وقتی خانمی برای خرید وارد فروشگاه شما میشود شما پتانسیل فروش انواع جوراب را به او دارید. پس داشتن جوراب بچه گانه الزام است. تولیدی جوراب کجال با مدیریت فرج قربانی انواع جوراب مردانه ، زنانه ، بچگانه را به صورت عمده در بازار تهران ارائه میدهد. یک کتاب هم درباره فروش جوراب نوشته و در سایت کارخانه جوراب کجال منتشر شده است.
۷. حواستان به فصلها باشد
در فصل گرم سال باید جوراب تابستانی ، برای زمستان جوراب ضخیمتر نیاز است و در فروشگاه باید دقت کنید برای هر فصل جوراب مناسب داشته باشید. مخصوصا برای فصل پاییز و تابستان که ترندهای بازار به کل تغییر میکند.
۸. پر فروشترین جوراب و پر سود ترین جورابها
جوراب زنانه مشتری بسیار بیشتری به نسبت دیگر جورابها دارد. پس حداقل ۶۰ درصد جورابهای شما باید دخترانه یا زنانه شیک و فانتزی باشد.
جوراب بچگانه سود بیشتری دارد، این جوراب به دلیل کوچک بودن ارزانتر از دیگر جورابهاست اما به قیمت جوراب بزرگ سال فروخته میشود و همین امر درآمد شما را افزایش خواهد داد.
۹. هر چقدر شلوغتر بهتر
جایی مغازه بگیرید که شلوغ باشد هرچند ممکن است مبلغ اجاره بیشتر شود، مطمئن باشید با فروش بیشتر این موضوع خیلی سریع جبران خواهد شد.
۱۰. نخ جوراب بافی
ما تولیدکننده نخ جوراب در مجموعه آریا نخ هستیم ، انواع نخ اسپاندکس، نخ پنبه را خودمان تولید میکنیم و حدود ۲۰۰ رنگ نخ در کارخانه و فروشگاه موجود داریم.
۱۱. جوراب با کیفیت نخ پنبه
پنبه بودن جوراب بسیار مهم است، هر چقدر جورابها با کیفیتتر باشد فروش شما به همان میزان افزایش خواهد یافت. جوراب پنبهای بو نمیگیرد، پا را اذیت نمیکند و ضد حساسیت است، این موضوع در جورابهای نوزادی بسیار مهم است.
نظر شما