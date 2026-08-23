به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان استان، اظهار کرد: در شرایط جنگی، تحریم و محاصره‌های اقتصادی، دولت در کنار مردم ایستاد و از نیروهای مسلح پشتیبانی کرد.

وی افزود: باید همه برای تبیین و آشکارسازی رشادت‌ها و ایثار رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در مکتب امام حسین (ع) دارد، تلاش کنیم.

رستمی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده گفت: تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس فرصتی برای معرفی الگوهای ایثار و مقاومت و درس‌آموزی نسل جوان و نوجوان از تجربیات این دوران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین بر نقش همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید در کنار ستادهای استانی و شهرستانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس پای کار باشند و برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌ها همکاری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها و هنرمندان در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها و جامعه هنری به عنوان زبان گویای ارزش‌های دفاع مقدس استفاده شود.

رستمی افزود: برگزاری جشنواره‌های هنری و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان مؤثر باشد.