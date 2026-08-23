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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

رستمی: جشنواره‌های هنری مفاهیم دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل می‌کنند

رستمی: جشنواره‌های هنری مفاهیم دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل می‌کنند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: برگزاری جشنواره‌های هنری و برنامه‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت هنرمندان می‌تواند در انتقال مفاهیم دفاع مقدس موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان استان، اظهار کرد: در شرایط جنگی، تحریم و محاصره‌های اقتصادی، دولت در کنار مردم ایستاد و از نیروهای مسلح پشتیبانی کرد.

وی افزود: باید همه برای تبیین و آشکارسازی رشادت‌ها و ایثار رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در مکتب امام حسین (ع) دارد، تلاش کنیم.

رستمی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده گفت: تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس فرصتی برای معرفی الگوهای ایثار و مقاومت و درس‌آموزی نسل جوان و نوجوان از تجربیات این دوران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین بر نقش همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید در کنار ستادهای استانی و شهرستانی بزرگداشت هفته دفاع مقدس پای کار باشند و برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌ها همکاری کنند.

وی با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها و هنرمندان در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: باید از ظرفیت رسانه‌ها و جامعه هنری به عنوان زبان گویای ارزش‌های دفاع مقدس استفاده شود.

رستمی افزود: برگزاری جشنواره‌های هنری و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جوان مؤثر باشد.

کد مطلب 6925312

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