افتتاح رسمی نخستین مرکز سراج در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی ظهر امروز چهارشنبه در آیین افتتاح مرکز یادشده اظهار کرد: این مرکز به عنوان نخستین مجموعه فعال در این حوزه در مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا(ع) واقع در منطقه سلیچ به بهره‌برداری رسمی رسید.

وی اضافه کرد: مرکز یادشده با همکاری بین‌بخشی وزارت بهداشت با فرمانداری، آموزش و پرورش، بهزیستی و ... فعالیت خود را پیگیری خواهد کرد.



دکتر صالحی بهبهانی خاطرنشان کرد: مرکز سراج آبادان با حضور روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی به مردم منطقه خدمت‌رسانی می‌کند.



وی تصریح کرد: بعد از انجام غربالگری در مرکز سراج، اگر بیماری نیاز به درمان تکمیلی داشت این مهم در بیمارستان‌های منطقه برای ایشان فراهم خواهد بود.



در ادامه دکتر محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز سلامت روانی اجتماعی جامعه (سراج) مصوب شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور یک برنامه بسیار جامع است که تلاش دارد تا معضلات اجتماعی را بکاهد.



وی با اشاره به این موضوع که مرکز سراج آبادان یکصد و هشتمین مرکز سراج کشور است، افزود: این مراکز از حدود ۱۰سال پیش فعالیت خود را در مناطق آسیب‌پذیر آغاز کرد و به تدریج اثربخشی خود را در مدیریت مشکلات روانی و اجتماعی نمایان کرد.



دکتر شالبافان تاکید کرد که مداخلات و غربالگری اولیه در این حوزه در مراکز جامع سلامت انجام می‌شود و در صورت نیاز به کار تخصصی‌تر، بیمار به این مراکز-که تنها مراکز دولتی با حضور روانشناس و روانپزشک هستند-ارجاع داده می‌شوند.



در این آیین معاون فرماندار ویژه شهرستان آبادان، مشاور رئیس دانشگاه، معاون درمان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند.