به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در دیدار با علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به بررسی وضعیت خدمات سلامت روان و چالشهای موجود در این حوزه پرداخت.
وی در این نشست با تأکید بر استانداردهای خدمات سلامت روان گفت: به ازای هر ۲۰ هزار نفر جمعیت، باید حداقل یک روانشناس در دسترس باشد و با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی، فعالتر شدن روند جذب روانشناسان در استانها یک ضرورت جدی است.
شالبافان با اشاره به فعالیت مراکز سراج در کرمانشاه افزود: در حال حاضر دو مرکز سراج در شهرستان کرمانشاه فعال هستند و برنامهریزی برای راهاندازی مرکز سوم نیز در دستور کار قرار دارد. این مراکز با حضور روانشناس، روانپزشک و مددکار اجتماعی، خدمات تخصصی را بهصورت رایگان ارائه میدهند تا بار مراجعه به بیمارستانها کاهش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت درمان، همکاری گروههای روانشناسی و همراهی مدیریت دانشگاه، بتوان روند رو به رشد آسیبهای روانی در جامعه را کنترل و شیب آن را کاهش داد.
در ادامه این دیدار، سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی در حوزه سلامت روان گفت: بزرگترین سرمایه دانشگاه، نیروهای متعهد و متخصصی هستند که با باور و انگیزه در حوزه روانپزشکی و روانشناسی فعالیت میکنند.
وی با قدردانی از حمایت مسئولان استانی و وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این حمایتها، مسیر توسعه خدمات سلامت روان با قدرت و اثربخشی بیشتری در استان ادامه یابد.
