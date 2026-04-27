شروع برنامه «مداخلات روانی» در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان گفت: مرکز سراج میناب به عنوان یکصد و ششمین مرکز سراج در کشور، با حضور تیم تخصصی شامل روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی و بر اساس الگوی مصوب شورای اجتماعی کشور، به صورت بین بخشی و با محوریت وزارت بهداشت ارائه خدمت خواهد کرد و پیشبینی میشود نقش موثری در مدیریت مخاطرات روانی ناشی از جنگ اخیر و سایر چالشهای منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای شهرستان میناب، تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۶ هزار نفر در این منطقه مورد غربالگری قرار گرفتهاند و در ادامه، مداخلات به صورت خانه به خانه و گسترده اجرا خواهد شد تا افراد نیازمند، خدمات اولیه را دریافت کرده و در صورت نیاز به سطوح تخصصیتر از طریق مرکز سراج ارجاع شوند.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان منطقه، راهاندازی بخش روانپزشکی در شهرستان میناب است که در صورت نیاز، با همکاری دستگاههای مربوطه پیگیری و اجرا خواهد شد تا زنجیره خدمات سلامت روان در منطقه تکمیل شود.
وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی در بندرعباس با مسئولان استانی و بازدید از شهرستان بندرخمیر خبر داد و گفت: در این بازدیدها، روند ارائه خدمات پایش و از تلاشهای همکاران حوزه سلامت قدردانی شد. همچنین پیش از سفر به هرمزگان، نشستهایی با مسئولان و روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد تا روند خدماترسانی در مناطق آسیبدیده تقویت شود.
شالبافان در پاسخ به سوالی درباره استفاده از الگوهای بینالمللی در طراحی مداخلات روانی-اجتماعی گفت: برنامههای فعلی بر پایه تجربه بیش از دو دهه کشور در حوزه مداخلات بحران طراحی شده و در عین حال، با بهرهگیری از دستورالعملهای بینالمللی از جمله توصیههای سازمان بهداشت جهانی، بومیسازی شدهاند. این پروتکلها متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی کشور تدوین و اثربخشی آنها نیز در مطالعات داخلی تایید شده است.
وی در خصوص چالش انگ مراجعه به خدمات سلامت روان در برخی مناطق از جمله جنوب کشور نیز اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی، استفاده از نیروهای بومی و توانمندسازی آنهاست تا هم ارتباط موثرتری با جامعه برقرار شود و هم مداخلات با ماندگاری بیشتری دنبال شود. از سوی دیگر، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی مردم از ابتدای جنگ در دستور کار قرار گرفته تا نگرشها نسبت به مراجعه به روانشناس و روانپزشک اصلاح شود.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تاکید کرد: تداوم ارائه خدمات و موفقیت مداخلات، نیازمند همراهی و مشارکت مردم است و در این مسیر، افزایش سواد سلامت روان و کاهش انگ اجتماعی، از اولویتهای جدی نظام سلامت به شمار میرود.
