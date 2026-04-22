افتتاح اولین مرکز «سراج» شرق هرمزگان برای مداخلات روانی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به آغاز مداخلات روانی اجتماعی در استان هرمزگان از ابتدای بحران جنگی اخیر، اظهار داشت : این اقدامات در پی حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و تبعات ناشی از این جنگ، با تمرکز ویژه بر شهرستان میناب در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به حادثه تلخ حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهید شدن تعدادی از اهالی منطقه به‌ویژه دانش‌آموزان، افزود: از همان روزهای ابتدایی، تیم سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مشارکت نهادهایی همچون هلال‌احمر، بهزیستی و آموزش و پرورش و با محوریت معاونت بهداشت دانشگاه، مداخلات روانی اجتماعی را در قالب ۹ تیم آموزش‌دیده آغاز کردند که این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۶ هزار نفر در این منطقه مورد غربالگری قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: مداخلات روانی اجتماعی بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد در حال انجام است و خدمات لازم به گروه‌های آسیب‌دیده ارائه می‌شود.

شالبافان ادامه داد: همزمان با روزهای ابتدایی جنگ رمضان، مجوز تأسیس یک مرکز «سراج» در شهرستان میناب صادر شد و اقدامات اجرایی شامل جذب نیروی انسانی تخصصی از جمله روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی و نیز تجهیز این مرکز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد:امروز با افتتاح رسمی این مرکز ، زنجیره ارائه خدمات پایدار در منطقه تکمیل شده و امکان ارائه خدمات تخصصی و پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان برای حداقل یک تا دو سال فراهم خواهد شد که این امر، مداخلات روانی اجتماعی را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت و تجربه ارزشمند نیروهای محلی، از جمله تجربه سانحه بندر شهید رجایی و آموزش‌های حرفه‌ای مبتنی بر شواهد برای روانشناسان استان، تأکید کرد: همکاران استان‌های همجوار و دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد نیز در کنار تیم‌های استانی، در ارائه خدمات همکاری خواهند داشت.

رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان گفت: شهرستان میناب با مرکزیت شرق هرمزگان در حوزه سلامت روان نیازمند توجه ویژه است و در این بخش اقدامات موثری باید انجام شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان بیان داشت :در حوزه سلامت این شهرستان مراکز بهداشت و درمان فعالیت های خوبی را انجام داده اند که با توجه به این حادثه به وجود آمده نیاز است تا در حوزه سلامت روان برای شرق هرمزگان نگاه ویژه ای صورت گیرد.

وی افزود: بعد از حوادث به وجود آمده در این شهرستان برای پیشگیری از سلامت روان با حمایت وزارت بهداشت این مرکز مصوب شد که امروز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

صفری بیان داشت :در این مدت ۵۰ روزه همه کادر سلامت با جدیت در کنار مردم بودند و توانسته اند در شکوه برنامه های انجام شده نقش آفرینی کنند.

یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیب‌های روانی و اجتماعی در سطح جامعه گفت :این اقدام در پی حوادث اخیر از جمله جنگ رمضان و شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه، در راستای حمایت روانی و کاهش آثار اجتماعی آن صورت گرفته است.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در این جلسه با بیان اینکه پیشگیری از سلامت روان از ضروریات هر جامعه است گفت:راه اندازی مرکز سراج در میناب کمک شایانی به بیماران سلامت روان می‌کند.

نماینده مردم شرق هرمزگان با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های سلامت عنوان کرد: در کنار این اقدامات خوب برای راه اندازی بخش اعصاب و روان برنامه ریزی شود و هرجا که نیاز به پیگیری ما در سطح کلان باشد با جدیت برای انجام آن اقدام خواهیم کرد.

گفتی است که دکتر شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در بدو حضور به شهرستان میناب با حضور در گلزار شهدای دانش آموز به آنها ادای احترام کرد.