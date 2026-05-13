به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست مصوبات جلسه قبلی به تائید اعضارسید و سپس دبیرکل فدراسیون قاره ای گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در یک سال گذشته، به‌ویژه در روند آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی آچی _ ناگویا،ارائه کرد.

در ادامه جلسه و با نظر اعضا، اصلاحاتی در اساسنامه فدراسیون ووشو آسیا به تصویب رسید که از جمله آن‌ها می‌توان به اضافه شدن خزانه‌داربه ترکیب هیئت‌رئیسه و ایجاد جایگاه قائم‌ مقام دبیرکل اشاره کرد.

همچنین مقرر شد درساختار تصمیم‌گیری، در صورت وجود دو نهاد ورزشی در هر کشور، ملاک رسمی،کمیته ملی المپیک آن کشور باشد.

بررسی کاندیداهای پیشنهادی برای انتخابات دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز از دیگر محورهای این نشست بود که فهرست نهایی برای ارائه به کنگره آماده شود و با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام‌شده، همکاری باکمیته ملی المپیک تاجیکستان برای عضویت فدراسیون این کشور در ساختار آسیایی ووشودر دستور کار قرار گرفت.

در بخش دیگری از جلسه، میزبانی مسابقات قهرمانی ووشو آسیا ۲۰۲۸ در بخش بزرگسالان به شهر احمدآباد هند واگذار شد که این رقابت‌ها در دسامبر ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد.

در پایان نیز مقرر شد جلسه بعدی هیئت‌رئیسه در ۱۸ سپتامبر در ناگویا و همزمان با برگزاری بازیهای آسیایی آیچی– ناگویا برگزار شود و کنگره فدراسیون ووشو آسیا روز ۱۹ سپتامبر در همین شهر تشکیل گردد.