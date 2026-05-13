به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلیمانی از رهاسازی فردی که در روستای وشنوه درون چاه سقوط کرده بود، توسط تیم واکنش سریع این جمعیت خبر داد.

وی افزود: طی اعلام مردمی به شماره ندای امداد ۱۱۲، حادثه سقوط فردی در چاه در روستای وشنوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قم گزارش شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان قم به محل حادثه اعزام شد و با همکاری نیروهای آتش‌نشانی، عملیات رهاسازی فرد گرفتار در چاه را آغاز کرد.

سلیمانی با اشاره به زمان اجرای عملیات بیان کرد: این حادثه در ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و عملیات امدادرسانی و رهاسازی فرد حادثه‌دیده در ساعت ۰۰:۱۲ بامداد به پایان رسید.