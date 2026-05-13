۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

عملیات موفق هلال‌احمر قم برای نجات فرد گرفتار در چاه وشنوه

قم- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قم از رهاسازی فردی که در روستای وشنوه درون چاه سقوط کرده بود، توسط تیم واکنش سریع این جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلیمانی از رهاسازی فردی که در روستای وشنوه درون چاه سقوط کرده بود، توسط تیم واکنش سریع این جمعیت خبر داد.

وی افزود: طی اعلام مردمی به شماره ندای امداد ۱۱۲، حادثه سقوط فردی در چاه در روستای وشنوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قم گزارش شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قم گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر استان قم به محل حادثه اعزام شد و با همکاری نیروهای آتش‌نشانی، عملیات رهاسازی فرد گرفتار در چاه را آغاز کرد.

سلیمانی با اشاره به زمان اجرای عملیات بیان کرد: این حادثه در ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و عملیات امدادرسانی و رهاسازی فرد حادثه‌دیده در ساعت ۰۰:۱۲ بامداد به پایان رسید.

