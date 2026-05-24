۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۹

فوت مرد ۵۵ ساله در همدان براثر سقوط در چاه

همدان-روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از فوت یک مرد ۵۵ ساله بر اثر سقوط به داخل چاه در شهر همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که سقوط یک مرد ۵۵ ساله به داخل چاه در شهر همدان منجر به فوت وی شد.

این حادثه روز شنبه، دوم خردادماه به مرکز پیام اورژانس گزارش شد و بلافاصله کارشناسان اورژانس پایگاه «پاستور» برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، با حضور نیروهای آتش‌نشانی در محل، عملیات رهاسازی انجام و پیکر فرد حادثه‌دیده از داخل چاه خارج شد.

با این حال، پس از معاینات بالینی و بررسی علائم حیاتی از سوی کارشناسان اورژانس، مشخص شد که متأسفانه این فرد به دلیل شدت جراحات وارده، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان همدان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت دقیق نکات ایمنی در مجاورت چاه‌ها و مناطق خطرآفرین تأکید کرد و از شهروندان خواست با ایمن‌سازی محیط‌های پرخطر، از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.

