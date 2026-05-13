نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در دوگنبدان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در شهر دوگنبدان با حضور ۱۸۰ غرفه فعالیت خود را آغاز کرد و تا ساعت ۲۴ پذیرای شهروندان خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف گچساران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۴ دایر است و ۱۸۰ غرفه در آن به عرضه انواع کالاهای مورد نیاز خانوار میپردازند.
علی حسین مسیحی افزود: حدود ۲۵ درصد غرفهداران از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بومی شهرستان گچساران هستند و سایر غرفهها نیز به تولیدکنندگان و مشارکتکنندگانی از دیگر نقاط کشور اختصاص دارد.
وی بیان کرد: در این نمایشگاه انواع کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز خانوادهها از جمله پوشاک، کیف و کفش و سایر کالاهای مصرفی با کیفیت مناسب و قیمت متعارف عرضه میشود.
رئیس اتاق اصناف دوگنبدان با تأکید بر حمایت از تولید ملی تصریح کرد: تمامی کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه تولید داخل است و به طور کامل از محصولات ایرانی تأمین شده است
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز، تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد.
مسیحی ادامه داد: برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند علاوه بر ایجاد فضای رقابتی مناسب میان عرضهکنندگان، زمینه رونق تولید داخلی و افزایش رضایت مصرفکنندگان را نیز فراهم کند.
