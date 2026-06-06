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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

تاکید فرماندار عسلویه بر حمایت از مصرف‌کننده و تقویت تولید داخلی

تاکید فرماندار عسلویه بر حمایت از مصرف‌کننده و تقویت تولید داخلی

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات با هدف حمایت از تولید و مصرف داخلی در عسلویه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات در عسلویه بر نقش نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات در حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات نقش مؤثری در حمایت از تولید و مصرف داخلی دارد و می‌تواند زمینه عرضه مستقیم کالا از سوی تولیدکنندگان و واحدهای صنفی را فراهم کند.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد دسترسی آسان شهروندان به کالاهای مورد نیاز، تنظیم بازار و حمایت از کسب‌وکارهای محلی برپا شده است.

پاسالار با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، موجب تقویت چرخه تولید و افزایش رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

وی گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات عسلویه با عرضه انواع کالاهای مورد نیاز خانوار و محصولات تولیدی در بخش‌های مختلف با بیش از ۵۰ غرفه آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

کد مطلب 6852047

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