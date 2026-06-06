به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات در عسلویه بر نقش نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات در حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم محصولات نقش مؤثری در حمایت از تولید و مصرف داخلی دارد و می‌تواند زمینه عرضه مستقیم کالا از سوی تولیدکنندگان و واحدهای صنفی را فراهم کند.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد دسترسی آسان شهروندان به کالاهای مورد نیاز، تنظیم بازار و حمایت از کسب‌وکارهای محلی برپا شده است.

پاسالار با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، موجب تقویت چرخه تولید و افزایش رضایت‌مندی مردم خواهد شد.

وی گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات عسلویه با عرضه انواع کالاهای مورد نیاز خانوار و محصولات تولیدی در بخش‌های مختلف با بیش از ۵۰ غرفه آماده ارائه خدمات به شهروندان است.