به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نخستین جلسه پایش الحاق ۲۰ شهر جدید به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور مسئولان وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد و در آن بر ضرورت آموزش هدفمند پزشکان، استقرار نظام ارجاع الکترونیک، فرهنگ‌سازی عمومی و آمادگی زیرساخت‌های اجرایی تأکید شد.

نخستین جلسه پایش آمادگی الحاق ۲۰ شهر جدید به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، مشاوران وزیر بهداشت، مدیران ارشد وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. همچنین هیأت رئیسه ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت وبیناری در این نشست حضور داشتند.

در این نشست، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت با تشریح برنامه‌های آموزشی اجرای این برنامه ملی، اظهار داشت: راهبرد آموزشی وزارت بهداشت برای اجرای برنامه پزشکی خانواده، هم آموزش مدیران و هم آموزش ارائه‌دهندگان خدمت را در بر می‌گیرد.

وی افزود: آموزش پزشکان سطح یک، دو و سه و همچنین سایر کارکنان نظام سلامت در دستور کار قرار دارد که در مرحله نخست، اولویت با آموزش پزشکان است. بخشی از بسته‌های آموزشی آماده شده و بخشی دیگر نیز در حال تدوین است.

چنگیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه آموزشی جدید گفت: بزودی سامانه آموزشی مبتنی بر زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا پزشکان به‌صورت کاربردی با نحوه ارجاع الکترونیک، بازخورددهی تخصصی و فرآیند مدیریت بیماران آشنا شوند.

وی یکی از خلأهای موجود در نظام آموزشی را ضعف آموزش در حوزه ارجاع و بازخورد عنوان کرد و افزود: آموزش نحوه ارجاع، تشخیص موارد نیازمند ارجاع و نحوه ارائه بازخورد تخصصی به پزشکان سطح یک، از محورهای اصلی آموزش‌ها خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید از هم‌اکنون زمینه حضور دانشجویان در مراکز خدمات جامع سلامت آموزشی را فراهم کنند تا فارغ‌التحصیلان آینده، تجربه عملی فعالیت در این نظام را کسب کنند.

در این نشست، مهندس طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۵ شهر پایلوت کشور اظهار داشت: از ۲۵ خردادماه، ۲۰ شهر جدید نیز به این برنامه ملی ملحق خواهند شد.

وی افزود: تحقق اهداف برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اولویت نخست وزارت بهداشت و مورد تأکید ریاست محترم جمهور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این طرح گفت: شرایط تمدید طرح نیروهای مشارکت‌کننده تسهیل شده و تمهیدات لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه در نظر گرفته شده است.

در ادامه جلسه، دکتر جمشیدی مشاور وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت رعایت اصول اساسی برنامه پزشکی خانواده اظهار داشت: نظام پرداخت، حرکت در مسیر ارجاع، استقرار سیستم الکترونیک، آموزش و نظام نظارتی از خطوط قرمز این برنامه است و بدون رعایت این مؤلفه‌ها، تحقق کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع ممکن نخواهد بود.

وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی پایلوت مأموریت سنگینی بر عهده دارند و باید خروجی اقدامات آن‌ها، طراحی بسته‌ای عملیاتی برای توسعه استانی و ملی برنامه باشد.

همچنین دکتر سیدحسن امامی رضوی مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی در اجرای برنامه تأکید کرد و گفت: تشکیل مجامع سلامت شهرستان‌ها، فعال‌سازی کمیته‌های فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت خانه‌های مشارکت مردمی، نقش مهمی در توجیه افکار عمومی و اجرای موفق برنامه خواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و جانشین رئیس ستاد کشوری راهبری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به آغاز اجرای فاز نخست برنامه در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی از ۲۵ خردادماه، اظهار داشت: اقدامات اجرایی در چهار حوزه زیرساخت، فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و آموزش در حال پیگیری است و چک‌لیست‌های اجرایی و نظارتی نیز در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: جلسات پایش و ارزیابی آمادگی دانشگاه‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا اجرای برنامه با هماهنگی کامل در سطح کشور دنبال شود.