به گزارش خبرنگار مهر، بابک فرخی عصر امروز شنبه در برنامه پایش طرح پزشک خانواده با قدردانی از رئیس و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: ۶۴ شبکه از ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور طبق برنامه زمان‌بندی از اول تیرماه اجرای طرح پزشک خانواده را آغاز خواهند کرد که دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز در فاز نخست این برنامه، اجرای آن را به صورت پایلوت در شهرستان خرمشهر دنبال می‌کند.

وی افزود: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف مدیریت سلامت منطقه از طریق پزشک خانواده اجرا می‌شود و هدایت بیماران در مسیر ارجاع به سطوح تخصصی را بر عهده خواهد داشت.

رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: در شهرستان خرمشهر حدود ۴۰ تیم سلامت در سطح یک مورد نیاز است که فعالیت خود را در مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاه‌های ملکی تأمین اجتماعی، مطب‌های خصوصی و پایگاه‌های دولتی آغاز خواهند کرد.

فرخی ادامه داد: در سطح دوم ارجاع نیز هشت رشته تخصصی در بیمارستان و کلینیک ویژه این طرح را پشتیبانی می‌کنند. در حال حاضر در سطح یک مقداری کمبود نیروی انسانی وجود دارد که اقدامات لازم برای تأمین آن در حال انجام است اما در سطح دو از نظر تخصص‌های مورد نیاز مشکلی وجود ندارد.

وی درباره مزایای اجرای این طرح برای مردم گفت: با آغاز برنامه پزشک خانواده، مزایایی از جمله چهار ویزیت رایگان، کاهش فرانشیز پرداختی مردم در دارو و خدمات پاراکلینیک از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد و همچنین بستری رایگان در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت بر ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره این طرح تأکید کرد و افزود: لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی با اطلاع‌رسانی مناسب، مزایای طرح پزشک خانواده را برای مردم تبیین کنند تا مشارکت عمومی در اجرای آن افزایش یابد.

در ادامه فرماندار خرمشهر نیز در این نشست گفت: از وزارت بهداشت برای انتخاب خرمشهر به عنوان شهرستان پایلوت طرح پزشک خانواده قدردانی می‌کنیم و اطلاع‌رسانی درباره این طرح در سطح شهرستان آغاز شده است.

لفته دورکوندی تصریح کرد: از مردم خرمشهر دعوت می‌کنیم در این طرح مشارکت داشته باشند و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، موضوع را از مراکز بهداشتی و درمانی محل سکونت خود پیگیری کنند.