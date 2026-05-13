تحویل بیش از هزار قبضه سلاح غیرمجاز در کرمان با همراهی طوایف

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در همایش سران طوایف شرق استان کرمان «همایش پیشگامان امنیت ،سازش و پیشگیری از وقوع جرم »که به میزبانی شهرستان ریگان برگزار شد، گفت: یکی از ابتکارات موفق دادگستری استان کرمان، انعقاد «میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار» است که با بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف، ریش‌سفیدان و متنفذان محلی، نقش مؤثری در تحقق امنیت پایدار در جنوب و شرق استان ایفا کرده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲۹ نفر از سران طوایف در سراسر استان کرمان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همکاری مستمر دارند.

برگزاری ۱۰۰ نشست مشترک با سران طوایف برای تقویت امنیت اجتماعی

وی با اشاره به تعامل مستمر دستگاه قضایی با معتمدان محلی اظهار داشت: طی یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ نشست مشترک میان مقامات قضایی و سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان برگزار شده است که این نشست‌ها نقش مهمی در ارتقای همگرایی اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و حل‌وفصل اختلافات داشته‌اند.

تحویل یک هزار و ۱۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز

این مقام قضایی با اشاره به اجرای پویش مردمی «نه به سلاح غیرمجاز» بیان کرد: طی یک سال گذشته در نتیجه همراهی و همکاری مطلوب مردم و سران طوایف، بیش از یک هزار و ۱۵۸ قبضه سلاح غیرمجاز در استان به مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی تحویل داده شده است.

آزادی ۱۴ محکوم به قصاص با میانجیگری سران طوایف و رضایت اولیای دم

قدیمی، ادامه داد: طی یک سال گذشته با میانجیگری و تلاش سران طوایف، دو هزار و ۸۸۹ فقره پرونده منتهی به صلح و سازش شده و همچنین ۱۴ نفر از مجازات قصاص رهایی یافته‌اند.

وی افزود: با همکاری و اعتمادسازی انجام‌شده در منطقه، بیش از ۳۲۷ متهم نیز به‌صورت خودمعرف به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.

مختومه شدن نزدیک به سه هزار پرونده با صلح و سازش

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت مصلحین و حکمین قرآنی گفت: طی یک سال گذشته بیش از پنج هزار و ۵۸۹ فقره پرونده به مصلحین و حکمین قرآنی ارجاع شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۸۹۴ پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

وی همچنین به عملکرد دفاتر اورژانس قضایی در شرق استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هشت دفتر اورژانس قضایی در شرق استان فعال است و بیش از ۶ هزار پرونده به این دفاتر ارجاع شده که از این تعداد، سه هزار و ۵۶۵ پرونده منتهی به سازش شده است.

قدیمی، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تقویت مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از نفوذ معنوی سران طوایف و ریش‌سفیدان، از مهم‌ترین راهبردهای دستگاه قضایی در راستای تحقق امنیت پایدار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه فرهنگ صلح و سازش در استان کرمان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان،در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی در حفظ امنیت و گسترش صلح و سازش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بزرگان طوایف، ستون عقلانیت، غیرت و حفظ امنیت هستند، اظهار کرد: هیچ طایفه‌ای به‌تنهایی قدرتمند نیست و قدرت زمانی شکل می‌گیرد که تعصب، وحدت و ازخودگذشتگی در کنار هم قرار گیرد. اگر دست در دست هم دهیم، می‌توانیم در مسیر تحقق امنیت پایدار و تقویت انسجام اجتماعی گام‌های مؤثری برداریم.

قدیمی، با اشاره به نقش مهم صلح و سازش در کاهش اختلافات افزود: امیدواریم با تلاش شما سرداران و بزرگان، اتفاقات خوبی در حوزه امنیت و صلح و سازش رقم بخورد و بتوانیم آینده‌ای امن‌تر را برای فرزندان و خانواده‌های خود رقم بزنیم.

قدیمی، صلح و سازش را موضوعی بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: از همه دوستانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، می‌خواهیم ما را برادر و همراه خود بدانند، ما بدون هیچ تعارفی دست یاری به سوی همه دراز می‌کنیم تا در حوزه صلح و سازش اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی با بیان اینکه فصل خصومت از سوی دستگاه قضایی به‌تنهایی اثر مستمر و همیشگی نخواهد داشت، افزود: زمانی که بزرگان دست در دست هم می‌دهند، امنیت نه‌تنها تأمین می‌شود، بلکه استمرار نیز پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: حل اختلافات با همراهی بزرگان، بسیار مؤثرتر از حل صرفاً قضایی آن‌هاست و می‌تواند نتایج پایدارتری به همراه داشته باشد.

