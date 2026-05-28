صلح و سازش ۲ پرونده کثیرالشاکی به مناسبت عید قربان در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی اظهار کرد: در راستای سیاستهای دستگاه قضایی مبنی بر توسعه و ترویج فرهنگ صلح و سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و مردمی در حل و فصل اختلافات، با پیگیریهای مسئولان قضایی و میانجیگری بزرگان طوایف، ریشسفیدان و معتمدان محلی در شهرستان سیریک، دو فقره پرونده کثیرالشاکی و مسن که از سال ۱۳۹۸ در جریان رسیدگی قرار داشت به مناسبت عید سعید قربان به صلح و سازش منجر شد.
وی افزود: بدون تردید این اقدام ارزشمند طرفین پرونده و بزرگان طوایف و ریشسفیدان و معتمدین محلی شهرستان سیریک، جلوهای از کارکرد مؤثر نهادهای مردمی در کنار دستگاه قضایی و نمونهای موفق از گسترش فرهنگ گذشت، مدارا و حل مسالمتآمیز اختلافات در جامعه محسوب میشود که نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم و تقویت آرامش و همبستگی اجتماعی خواهد داشت.
