حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز «یوم النکبه» (روز فاجعه فلسطین) اظهار داشت: این روز سرآغاز دهها سال ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین بوده است. جنایتهای این رژیم به حدی رسیده که وجدانهای بشری را آزرده و زبان آزادگان جهان را به محکومیت گشوده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همواره در رأس مسائل جهان اسلام و انقلاب اسلامی قرار داشته، افزود: امامین انقلاب (امام خمینی و امام خامنه ای شهید) به ما آموختند که با تمام وجود از ملت فلسطین، قدس شریف، جبهه مقاومت، حزبالله لبنان و یمن قهرمان دفاع کنیم. امروز شاهد افول قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی هستیم و به زودی شاهد نابودی آن خواهیم بود.
حجت الاسلام محمودی با اعلام اینکه امشب در تمام میادین سراسر کشور به ویژه استان تهران و شهر تهران، شعارهای کوبنده «مرگ بر اسرائیل» طنینانداز خواهد شد، تصریح کرد: مجریان، سخنوران و دستاندرکاران مراسم با ملت فلسطین اعلام همدردی کرده و جنایات اسرائیل را محکوم خواهند کرد. پرچمهای فلسطین، حزبالله لبنان و جبهه مقاومت در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درمیآید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم خواست با ابراز احساسات، همدردی خود را با فلسطین نشان دهند و با قاطعیت جنایات اسرائیل را محکوم کنند.
وی تأکید کرد: از مردم دعوت می کنم،با در دست داشتن دستنوشتههای همدردی و محکومیت اسرائیل، در این مراسم حضور یابند.
حجت الاسلام محمودی در پایان خطاب به اصحاب رسانه گفت: این جلوههای زیبای همراهی ملت ایران با فلسطین را ثبت و به دنیا مخابره کنید تا مردم فلسطین بدانند که ایران علیرغم قرار داشتن در متن جنگ، هرگز از آرمان فلسطین غافل نبوده و همواره در کنار آن خواهد بود.
