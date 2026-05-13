۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

اعزام بانوان کاراته‌کای شاهرودی به لیگ کاراته وان کشور

شاهرود- رئیس ورزش و جوانان شاهرود از اعزام بانوان کاراته‌کای شاهرودی به لیگ کاراته وان کشور خبر داد.

جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام دو تیم منتخب بانوان شهرستان شاهرود به رقابت‌های معتبر لیگ کاراته وان ایران خبر داد و بیان کرد: این مسابقات از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان همدان برگزار شد.

وی افزود: تیم منتخب بانوان شهرستان شاهرود در قالب دو سبک شیتوریو هایاشی‌ها و شیتوریو شیتوکای در مرحله جدید لیگ کاراته وان کشور در همدان شرکت کردند.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود گفت: در این دوره از رقابت‌ها، تیمی متشکل از ۱۵ کاراته‌کای مستعد و آینده‌دار استان به روی تاتامی رفتند. عجم ادامه داد: ورزشکاران اعزامی زهرا فاضلی، سارینا قرائی، فاطمه شهابی، مبینا عاشور، زهرا آهران، کوثر زمانی، عسل سعیدی، تبسم امیری‌پور، ثنا میلادفر، باران اسمعیلیان، ملینا نوروزی، روژان سعیدی، مهدیه عزیزی، زینب طاهری و ستایش رستمی هستند.

وی افزود: هدایت و مربیگری کاراته کاها را رحمانی، کاظمی و کوثری بر عهده داشتند.

کد مطلب 6828993

