جواد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام دو تیم منتخب بانوان شهرستان شاهرود به رقابتهای معتبر لیگ کاراته وان ایران خبر داد و بیان کرد: این مسابقات از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان همدان برگزار شد.
وی افزود: تیم منتخب بانوان شهرستان شاهرود در قالب دو سبک شیتوریو هایاشیها و شیتوریو شیتوکای در مرحله جدید لیگ کاراته وان کشور در همدان شرکت کردند.
رئیس ورزش و جوانان شاهرود گفت: در این دوره از رقابتها، تیمی متشکل از ۱۵ کاراتهکای مستعد و آیندهدار استان به روی تاتامی رفتند. عجم ادامه داد: ورزشکاران اعزامی زهرا فاضلی، سارینا قرائی، فاطمه شهابی، مبینا عاشور، زهرا آهران، کوثر زمانی، عسل سعیدی، تبسم امیریپور، ثنا میلادفر، باران اسمعیلیان، ملینا نوروزی، روژان سعیدی، مهدیه عزیزی، زینب طاهری و ستایش رستمی هستند.
وی افزود: هدایت و مربیگری کاراته کاها را رحمانی، کاظمی و کوثری بر عهده داشتند.
نظر شما