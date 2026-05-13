به گزارش خبرنگار مهر ، محمدجواد صدری مهر در نشست خبری مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ که امروز در مصلی تهران برگزار شد، اظهار کرد: مسابقات ربوکاپ امسال در دو نوبت برگزار می‌شود. نوبت اول امروز ۲۳ اردیبهشت، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت است که برگزیدگان آن سهمیه جهانی دریافت می‌کنند و در مسابقات تیرماه کره جنوبی شرکت خواهند کرد.



به گفته صدری‌مهر، به همین دلیل، این لیگ با سرعت و در شرایط جنگی برگزار شد. بقیه لیگ‌ها نیز به امید خدا در انتهای تابستان و در مسابقات بزرگ ملی برگزار خواهد شد.



معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی تأکید کرد: از حمایت‌های رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که در بیست دوره گذشته در کنار کمیته ملی ربوکاپ بوده، قدردانی می‌کنم.



صدری‌مهر تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های امسال، توسعه مسابقات منطقه‌ای است. دکتر افشین نیز بر این موضوع تأکید داشتند که مسابقات از حالت سالیانه به چندین مسابقه منطقه‌ای تبدیل شود. از سال جاری، با محوریت دانشگاه‌های بزرگ در استان‌هایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز و دیگر مناطق مهم، مسابقات منطقه‌ای برگزار خواهد شد.



معاون علمی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: این اقدام به توسعه فناوری‌های رباتیک در کشور و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان مستعد کمک می‌کند.



وی اظهار کرد: علاوه بر دانشگاه آزاد که سال‌ها زحمت کشیده، پنج دانشگاه صنعتی کشور نیز ابراز علاقه کرده‌اند که به عنوان حامی جدید به جمع حامیان مسابقات ربوکاپ بپیوندند.با این حمایت‌ها، به نظر می‌رسد تحول جدی فناوری در این حوزه در کشور رخ خواهد داد.