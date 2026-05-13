دیدار معاون صدا با مریم نشیبا؛ ما پیر شدیم ولی صدایمان نه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی به همراه سید مرتضی کاظمی‌دینان مدیر رادیو ایران و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا با حضور در منزل مریم نشیبا، از این گوینده پیشکسوت رادیو عیادت کردند. این دیدار در راستای تکریم و پاسداشت سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی پیشکسوتان رادیو برگزار شد.

معاون صدا در این دیدار با اشاره به جایگاه بی‌بدیل پیشکسوتان در اعتلای رسانه گفت: تکریم پیشکسوتان، صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه وظیفه‌ای فرهنگی و حرفه‌ای است. آنان سرمایه‌های ارزشمندی هستند که تجربه، اصالت و هویت رسانه را به نسل‌های جدید منتقل می‌کنند.

وی با تمجید از مریم نشیبا افزود: خانم نشیبا از چهره‌های ماندگار رادیو هستند که با صدای گرم و روایت‌های صمیمانه خود، خاطراتی فراموش‌نشدنی برای کودکان و خانواده‌های ایرانی رقم زده‌اند. استمرار این ارتباط عاطفی با مخاطب، نشان‌دهنده صداقت و تعهد عمیق او به حرفه گویندگی است.

پهلوانیان همچنین بر لزوم ثبت و انتقال تجربیات پیشکسوتان تاکید و بیان کرد: رسانه ملی باید بیش از پیش از ظرفیت این بزرگان در آموزش و تربیت نسل جدید بهره ببرد.

در ادامه این دیدار، مریم نشیبا با نگاهی به سال‌های فعالیت خود گفت: رادیو برای من تنها یک رسانه نیست، بلکه بخشی از زندگی من است. سال‌ها با این جعبه جادویی نفس کشیده‌ام و با صدایم با مردم، به‌ویژه کودکان، ارتباط برقرار کرده‌ام.

وی افزود: بسیاری از مردم وقتی من را می‌بینند می‌گویند صدای شما پیر نشده است؛ من هم می‌گویم شاید ما پیر شده باشیم، اما صدا پیر نمی‌شود. صدا اگر از دل برآید، همیشه زنده می‌ماند.

نشیبا با تاکید بر ارتباط عاطفی خود با نسل‌های مختلف کودکان گفت: سال‌های زیادی برای بچه‌ها قصه گفتم و همیشه تلاش کردم قصه‌ها فقط روایت نباشند، بلکه پیام و امید هم داشته باشند. هنوز هم وقتی پیام‌ها و محبت‌های مردم را می‌بینم، احساس می‌کنم این ارتباط زنده است.

وی ادامه داد: من و همکارانی مانند خانم وکیلی همیشه سعی کردیم با زبان ساده و صمیمی با بچه‌ها صحبت کنیم. این ارتباط برای ما بسیار ارزشمند بود و خاطرات شیرینی از آن سال‌ها در ذهنم مانده است.

این گوینده پیشکسوت همچنین به سابقه ۲۵ ساله تدریس خود اشاره و بیان کرد: افتخار می‌کنم که سال‌ها معلم بودم. در کلاس درس هم تلاش می‌کردم همان حال‌وهوای قصه‌گویی را حفظ کنم تا بچه‌ها با درس، به‌ویژه جغرافیا، ارتباط برقرار کنند و یادگیری برایشان لذت‌بخش شود.

سید مرتضی کاظمی دینان مدیر رادیو ایران، نیز در این دیدار با اشاره به تأثیرگذاری آموزشی نشیبا اظهار کرد: بی‌تردید دانش‌آموزانی که از محضر شما بهره برده‌اند، با عشق و علاقه به یادگیری روی آورده‌اند. این تأثیرگذاری، نشان از مهارت و شخصیت الهام‌بخش شما دارد.

ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا نیز با اشاره به یکی از جملات ماندگار نشیبا گفت: عبارت «به نام نقاش بال پروانه» از جملاتی است که میراث‌ معنوی شما در رادیو شد و همچنان در ذهن مخاطبان باقی مانده و نشان‌دهنده نگاه شاعرانه و لطیف شما به روایت است.

در پایان این دیدار، معاون صدا با اهدای گل و لوح تقدیر از سال‌ها تلاش و خدمات مریم نشیبا قدردانی کرد.