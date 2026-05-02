دیدار معاون صدا با عذرا وکیلی؛ شهیدی که مخاطب «سلام کوچولو» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا، سیدمرتضی کاظمیدینان مدیر رادیو ایران و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا در راستای تکریم از پیشکسوتان به منزل عذرا وکیلی پیشکسوت رادیو رفتند و با وی دیدار و گفتگو کردند.
احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، در این دیدار با اشاره به جایگاه ارزشمند پیشکسوتان در رسانه اظهار کرد: پیشکسوتان، سرمایههای ماندگار رادیو هستند و تکریم آنان در حقیقت پاسداشت هویت و اصالت این رسانه است.
معاون صدا افزود: عذرا وکیلی بهواسطه حسن خلق، تعهد حرفهای و نقشآفرینی مؤثر در تربیت نسل جوان، همواره از چهرههای شاخص و افتخارآفرین رادیو بوده است. او در تمام این سالها فراتر از یک گوینده و تهیهکننده، بهعنوان معلمی دلسوز در مسیر رشد نیروهای جوان ایفای نقش کرده است.
در ادامه این دیدار، عذرا وکیلی با مرور خاطرات بیش از ۶۰ سال فعالیت خود در رادیو گفت: من عاشق رادیو هستم و پس از زندگی خانوادگی، رادیو خانه دوم من است.
وکیلی با اشاره به همراهی همسرش در این مسیر افزود: همسرم همیشه مشوق من بود تا در رادیو بمانم. با وجود سالها بیماری اش، همزمان از او مراقبت میکنم و به کارم در رادیو ادامه میدهم.
وی با تأکید بر مسئولیت حرفهای گویندگان تصریح کرد: از ابتدای ورود به رادیو به ما آموختند که استودیو جای مقدسی است و میکروفن امانتدار صدای میلیونها انسان است؛ بنابراین گوینده باید به مسئولیت اجتماعی خود آگاه باشد.
وکیلی از شاگردان خود از جمله ژاله صادقیان و مژگان عظیمی نام برد و به نقش برنامههایی مانند «سلام کوچولو» در هدایت نسل جدید گویندگان اشاره کرد.
وی درباره برنامه «سرزمین نور» گفت: «ما هر روزی که این برنامه را ضبط میکردیم با وضو وارد استودیو میشدیم و این برنامه با استقبال گسترده مردم مواجه شد. همچنین درباره برنامه «سلام کوچولو» مادری را به یاد دارم که فرزندش از مخاطبان این برنامه بود و پس از شهادت فرزندش، به دیدار من آمد و از علاقه او به این برنامه گفت.
سید مرتضی کاظمی دینان مدیر رادیو ایران نیز در این دیدار با اشاره به نقش وکیلی در پرورش استعدادها گفت: بسیاری از کودکانی که در برنامه «سلام کوچولو» حضور داشتند، وارد عرصه گویندگی شدند و امروز در این حوزه فعال هستند.
در ادامه، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، با تأکید بر اهمیت ثبت و انتقال تجربه پیشکسوتان گفت: تجربههای ارزشمند هنرمندانی چون عذرا وکیلی سرمایهای گرانبها برای رسانه است که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
در پایان این دیدار، معاون صدا به عیادت همسر عذرا وکیلی رفت و همچنین لوح تقدیر و هدیهای به پاس سالها تلاش و خدمات ارزشمند به عذرا وکیلی اهدا شد. در این دیدار گلریز وکیلی تهیهکننده رادیو ایران و فرزند خردسالش نیز حضور داشتند.
نظر شما