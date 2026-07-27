به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا با حضور در رادیو ورزش با حمید بهمنی برنامه‌ساز روشندل این شبکه و از ایثارگران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش، احمدعلی رمضانی‌ مشاور امور ایثارگران معاونت صدا، امیر بیات مدیرکل مالی و اداری معاونت صدا، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، صفورا حسین‌قربان مشاور مددکاری ایثارگران سازمان صدا و سیما و حسین رمضانی‌پور مشاور امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

احمد پهلوانیان در این دیدار گفت: دیدار با حمید بهمنی برای من یک کلاس درس است. آنچه بیش از هر چیز در وجود او ارزشمند است، ارتباط عمیق و درونی با خداوند، روحیه ایثار و امید به زندگی است؛ ویژگی‌هایی که باید در متن زندگی و فعالیت حرفه‌ای ما جاری باشد.

وی افزود: شهدا و ایثارگران تنها متعلق به تاریخ نیستند، بلکه منش و سبک زندگی آنان باید الگوی امروز ما باشد. همکارانی مانند حمید بهمنی سرمایه‌های ارزشمند رسانه هستند؛ افرادی که با وجود محدودیت‌ها با پشتکار، انگیزه و تعهد به بهترین شکل به مخاطبان خدمت می‌کنند.

معاون صدا ادامه داد: جامعه رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری به انسان‌هایی با اندیشه، اخلاق، سلوک معنوی و روحیه ازخودگذشتگی نیاز دارد. حضور همکارانی همچون بهمنی، مایه افتخار معاونت صداست و خوشحالیم که همچنان با قدرت در عرصه برنامه‌سازی فعال است.

علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش نیز با اشاره به سوابق حرفه‌ای حمید بهمنی اظهار کرد: او از یادگاران دفاع مقدس است و پس از سال‌ها فعالیت در تلویزیون به رادیو ورزش پیوست. از زمانی که بهمنی به این شبکه آمده هر زمان مسئولیت برنامه‌ای را برعهده می‌گیرد با اطمینان خاطر آن را دنبال می‌کنیم.

حمید بهمنی نیز در این دیدار با قدردانی از حضور معاون صدا گفت: از این توجه صمیمانه سپاسگزارم. خدا را شاکرم که فرصت خدمت در رادیو را نصیبم کرد. پیش از این از نخستین مجریان روشندل تلویزیون بودم و پنج سال اجرای برنامه را برعهده داشتم، اما حضور در رادیو برای من تجربه‌ای متفاوت و شیرین است.

وی با اشاره به فعالیت‌های خود در حوزه دفاع مقدس افزود: سال‌ها درباره جنگ، خاطرات دفاع مقدس و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه جنگ سخنرانی کرده‌ام و همواره تلاش کرده‌ام این تجربیات را در برنامه‌هایم به کار بگیرم.

در ادامه این دیدار، احمدعلی رمضانی‌ سرپرست مدیریت امور ایثارگران معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما و مشاور امور ایثارگران معاونت صدا، گفت: خوشحالیم با حمید بهمنی، یکی از چهره‌های شاخص رادیو ورزش دیدار داریم.

در پایان این دیدار، حاضران ضمن قدردانی از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و فرهنگی حمید بهمنی، بر ضرورت تکریم ایثارگران و بهره‌گیری از تجربه و سرمایه انسانی آنان در مسیر ارتقای رسانه ملی تأکید کردند.