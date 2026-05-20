به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا به همراه محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا و ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا با حضور در منزل شمسی فضل‌ الهی بازیگر و گوینده پیشکسوت رادیو، با این هنرمند باسابقه دیدار و گفتگو کردند.

احمد پهلوانیان معاون صدا در این دیدار با تاکید بر اینکه رادیو خانه هنرمندانی است که برای فرهنگ ایران خاطره ساخته‌اند، گفت: پیشکسوتان رادیو سرمایه‌های ارزشمند فرهنگ و رسانه کشور هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای فرهنگی و انسانی است.

معاون صدا ادامه داد: ما وظیفه داریم همواره قدردان سال‌ها تلاش و اثرگذاری پیشکسوتان رادیو باشیم. رادیو بدون صدای این بزرگان معنا پیدا نمی‌کند و خانه اصلی هنرمندانی است که عمرشان را برای فرهنگ این سرزمین گذاشته‌اند.

وی افزود: خانم شمسی فضل‌ الهی از چهره‌های ماندگار و اثرگذار رادیو هستند که نسل‌های مختلف با صدای او خاطره دارند. حضور امروز ما ادای احترام به هنرمندی است که سال‌ها در عرصه روایت، نمایش و شاهنامه‌خوانی برای مردم ایران خاطره ساخته است.

محمدجعفر محمدزاده رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا نیز در این دیدار با قرائت شعر سپید، از نقش پیشکسوتان در حفظ زبان و فرهنگ ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: رادیو همیشه تکیه‌گاه زبان فارسی بوده و هنرمندانی چون شمسی فضل‌ الهی با روایت‌ها و شاهنامه‌خوانی‌هایشان، بخشی از هویت شنیداری و ادبی مردم ایران را شکل داده‌اند. صدای این هنرمندان، حافظ خاطره جمعی چند نسل است.

شمسی فضل‌ الهی نیز در این دیدار با مرور خاطرات خود از ورود به رادیو و سال‌های فعالیتش گفت: رادیو، بخشی از زندگی و هویت من است. از روزهای برنامه‌های زنده تا امروز، لحظه‌لحظه حضور در رادیو برایم خاطره و عشق بوده است.

وی ادامه داد: سال‌های زیادی در نمایش‌های رادیویی، شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی فعالیت کردم و همیشه احساس می‌کردم رادیو نزدیک‌ترین رسانه به مردم است. ضمن اینکه مردم به واسطه گوش دادن به برنامه‌های رادیو می‌توانند با ادبیات غنی کشورمان و شاعران بیشتر آشنا شده و ترغیب شوند تا بیشتر مطالعه کنند. هنوز هم وقتی درباره رادیو صحبت می‌کنم، انگار تمام آن خاطره‌ها دوباره زنده می‌شوند.

این بازیگر، گوینده و کارگردان پیشکسوت رادیو که سال‌ها با ایفای نقش در نمایش‌های رادیویی و شاهنامه‌خوانی شناخته شده است، در پایان این دیدار بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی را خواند و فضای دیدار را رنگ و بوی ادبیات و فرهنگ ایرانی بخشید.

معاون صدا نیز با اهدای لوح از شمسی فضل‌ الهی قدردانی کرد.