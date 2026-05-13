به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پیمان خضرایی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری تلاش کارکنان شرکت انتقال گاز ایران در حفظ پایداری شبکه انتقال گاز طی جنگ تحمیلی سوم، گفت: افزون بر آن، کارکنان منطقه ۳ عملیات انتقال گاز در فعالیت شبانهروزی و سه روزه مرتبط با ۱۱۴۰ متر جوشکاری به یاری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران رفتند و با تکیه بر تجربه و دانش فنی دو مجموعه صنعت نفت، در کوتاهترین زمان ممکن، عملیات لولهگذاری، جوشکاری، رادیوگرافی، پوششزنی و مهار خط را با دقت بالا انجام دادند.
به گفته وی این مشارکت سبب شد فرآورده از طریق یک مسیر کنارگذر (بایپاس) و بدون نیاز به تلمبهخانه، به بخشهای بالادست و پاییندست منتقل و از بحران سوخت جلوگیری شود و بدون مشکل در تأمین سوخت کشور، مردم از کمبود بنزین در امان بمانند.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری مأموریت این شرکت در راهبری ناوگان عظیم انتقال گاز کشور از طریق تأسیسات تقویت فشار، توربوکمپرسورها و مجموعه شبکه انتقال که نقشی حیاتی در زنجیره انرژی دارد، بیان کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم با همت، غیرت و ایثار کارکنان متخصص و متعهد شرکت، هیچگونه قطعی گازی در زمینه انتقال گاز در سطح کشور رخ دهد.
خضرایی ادامه داد: راهبردهای شرکت انتقال گاز ایران بر مبنای پیشگیریهای فنی، تمرینهای عملیاتی و آمادگی مستمر بنا شده است تا در کنار کنترل حوادث، اثرات منفی آنها را به حداقل برسانند و شبکه انتقال گاز را در برابر هرگونه بحران و حادثهای مجهز و آماده نگه دارند.
وی آمادگی تمام عوامل شرکت انتقال گاز ایران را حاصل پیشبینیهای ایمنی دقیق، انجام پایشهای بهموقع، تعمیرات و نگهداری مستمر و استاندارد، مانورها و تدوین و اجرای دستورعملهای مناسب خواند و تصریح کرد: به موازات آن با مدیریت دقیق تعداد نیروی انسانی، کاهش فعالیتهای پرریسک و تمرکز بر عملیاتهای حیاتی، پیامدهای حوادث را کنترل و از بروز خسارتهای بزرگ جلوگیری کردیم.
به گفته مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، این تلاشها در قالب برنامهریزیهای عملیاتی، دستورالعملهای بومیشده، نظارتهای دورهای توسط تیمهای اچاسئی و حراست، همچنین برگزاری مانورهای منظم انجام شد.
خضرایی افزود: در حوزه تقویت فشار نیز با طراحی آرایشهای عملیاتی مختلف و تمرین در قالب سناریوهای متفاوت، توانستیم شبکه را برای مواجهه با بحرانها آماده کنیم که این مانورها شامل تمرینهای داخلی و مشترک با تأسیسات بالادست، پاییندست، پالایشگاهها و شرکتهای گاز استانی بود و سبب شد همکاران در شرایط واقعی سریع و موثر رفتار کنند.
وی جنگ تحمیلی سوم را برای شرکت انتقال گاز ایران و کارکنان آن همراه با لحظههایی پر از رشادت، ایستادگی و همدلی دانست که نتیجه آن ایجاد احساس غرور بهدلیل روشن ماندن چراغ خانههای مردم بوده است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: کارکنان شرکت انتقال گاز ایران افزون بر پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم با چالش سیل در استانهای فارس، بوشهر (منطقه ۱۰) و بندرعباس (منطقه ۶) روبهرو شدند و در کنار پایش شبکه و آمادگی برای شرایط خاص با شهرداریها و فرماندرایها در مهار سیل نیز مشارکت کردند تا نقش مهمی در کاهش خسارت داشته باشند.
