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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

مهار سریع و اطفای حریق تانکر حمل سوخت در انبار نفت ری

مهار سریع و اطفای حریق تانکر حمل سوخت در انبار نفت ری

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای گفت: صبح امروز یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع آتش‌نشان در کوتاه ترین زمان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای حادثه امروز (سه شنبه) انبار نفت ری را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع هموطنان عزیز می رساند صبح امروز ( سه شنبه ۹ تیرماه ) یک تانکر حمل سوخت در حین عملیات بارگیری در انبار نفت ری دچار حریق شد که با اقدام سریع و به موقع نیروهای آتش نشان در کوتاه ترین زمان ممکن مهار و اطفا شد.

بر اثر این حادثه سه نفر از کارکنان خدوم این شرکت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

این حادثه هیچگونه تاثیری در روند تامین و توزیع فرآورده های نفتی از انبار نفت فوق نداشته و عملیات سوخت رسانی طبق روال عادی در حال انجام و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز از طریق سایت رسمی این شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.»

کد مطلب 6875631
طیبه بیات

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