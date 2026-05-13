۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در گچساران

یاسوج-فرمانده انتظامی گچساران، از دستگیری یک نفر قاتل متواری توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر قتل یک نفر در یکی از روستاهای شهرستان گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی و بارصد فنی و اطلاعاتی دقیق موفق شدند فرد قاتل و ۲نفر از همدستانش را در دواستان همجوار فارس و خوزستان با همکاری مامورین انتظامی دو استان ، دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گچساران بیان کرد: متهمین پس از دستگیری به شهرستان انتقال و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان گردیدند.

