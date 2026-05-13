موانع راه دسترسی بندر نوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر چهارشنبه در بازدید از بندر نوشهر با تأکید بر اهمیت پروژه مذکور در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش بار ترافیکی شهر نوشهر، خواستار تسریع در روند اجرایی طرح شد.

وی گفت: پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به طول سه کیلومتر در حال اجراست که از این میزان، ۷۰۰ متر آن را پل تشکیل می‌دهد. مسئولان اجرایی اعلام کرده‌اند که این پروژه تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و عملیات خاکی آن از مجموع ۱۳۰ هزار مترمکعب، حدود ۹۰ درصد انجام شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون بخش عمده فعالیت‌های اجرایی در حوزه عملیات خاکی متمرکز است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه قرار است تا اواخر سال جاری به اتمام برسد.

سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز گفت:: با بهره‌برداری از این راه اختصاصی، حدود ۷۰ درصد از ترافیک شهری نوشهر کاهش خواهد یافت که می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی عبور و مرور، تسهیل دسترسی به بندر نوشهر و ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل منطقه ایفا کند.