موانع پروژه راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه شنبه در نشست پیگیری وضعیت عمرانی پروژه راه دسترسی بندر نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات این پروژه راهبردی به صورت شبانهروزی پیگیری میشود و تا بهرهبرداری کامل دست بردار نیستیم.
جهانشاهی گفت: بندر نوشهر به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی و حملونقل استان مازندران، متأسفانه سالها از داشتن راه دسترسی مناسب محروم بوده استو با عزم جدی و با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع موجود را یکی پس از دیگری برطرف میکنیم.
وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی بر نظارت میدانی مدیران و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، نظارت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه توقف یا کمکاری در این پروژه پذیرفته نیست.
فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین دستگاههای ذیربط ایجاد شده و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات و رفع آخرین موانع حقوقی و تأمینمندی، شتاب اجرایی پروژه در ماههای آینده دوچندان شود.
وی ادامه داد-: مشکلات مربوط به تأمین قیر و برخی معارضان محلی تقریباً حل شده و تمرکز کنونی بر تسریع در عملیات خاکی و آسفالت است.
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