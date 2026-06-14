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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۰

موانع پروژه راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر رفع می شود

موانع پروژه راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر رفع می شود

نوشهر - فرماندار نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات پروژه راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر به صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه شنبه در نشست پیگیری وضعیت عمرانی پروژه راه دسترسی بندر نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات این پروژه راهبردی به صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود و تا بهره‌برداری کامل دست بردار نیستیم.

جهانشاهی گفت: بندر نوشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل استان مازندران، متأسفانه سال‌ها از داشتن راه دسترسی مناسب محروم بوده استو با عزم جدی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود را یکی پس از دیگری برطرف می‌کنیم.

وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی بر نظارت میدانی مدیران و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، نظارت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه توقف یا کم‌کاری در این پروژه پذیرفته نیست.

فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شده و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات و رفع آخرین موانع حقوقی و تأمین‌مندی، شتاب اجرایی پروژه در ماه‌های آینده دوچندان شود.

وی ادامه داد-: مشکلات مربوط به تأمین قیر و برخی معارضان محلی تقریباً حل شده و تمرکز کنونی بر تسریع در عملیات خاکی و آسفالت است.

کد مطلب 6859402

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