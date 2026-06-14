موانع پروژه راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه شنبه در نشست پیگیری وضعیت عمرانی پروژه راه دسترسی بندر نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات این پروژه راهبردی به صورت شبانه‌روزی پیگیری می‌شود و تا بهره‌برداری کامل دست بردار نیستیم.

جهانشاهی گفت: بندر نوشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل استان مازندران، متأسفانه سال‌ها از داشتن راه دسترسی مناسب محروم بوده استو با عزم جدی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود را یکی پس از دیگری برطرف می‌کنیم.

وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی بر نظارت میدانی مدیران و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، نظارت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه توقف یا کم‌کاری در این پروژه پذیرفته نیست.

فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شده و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات و رفع آخرین موانع حقوقی و تأمین‌مندی، شتاب اجرایی پروژه در ماه‌های آینده دوچندان شود.

وی ادامه داد-: مشکلات مربوط به تأمین قیر و برخی معارضان محلی تقریباً حل شده و تمرکز کنونی بر تسریع در عملیات خاکی و آسفالت است.