اجرای سامانه سمپ در قوه قضائیه؛ تسهیلگری در احکام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمیفرد بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دادگستری استان سمنان ضمن اشاره به ایجاد دستیار هوشمند قضایی بهمنظور مساعدت به قضات اظهار کرد: این دستیار هوشمند، قضات را از مراجعه مکرر به منابع و کتب قوانین و مقررات بینیاز خواهد کرد و میتواند بهعنوان ابزاری تسهیلگر در خدمت قاضی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت کار بدون کاغذ در واحدهای قضایی افزود: روند اجرای فرآیندهای هوشمندسازی دادرسی در این استان چشم گیر است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: هوشمندسازی فرآیندها، حجم کار را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بسیاری از اقدامات اداری و مراجعات غیرضروری را حذف کرده است.
کاظمیفرد در ادامه از طراحی امکان و خدمتی جدید در بستر «سمپ هوشمند» خبر داد.
وی گفت: بهزودی خدمتی در بستر سامانه سمپ هوشمند ایجاد خواهد شد که در حوزه شناسایی اموال، قیمت تقریبی املاک را به قاضی یا دادستان مربوطه ارائه میدهد که این اقدام میتواند از بسیاری از بازداشتهای کوتاهمدت و غیرضروری جلوگیری نماید و فرآیند اجرای احکام را تسهیل و هدفمندتر کند.
