تور «سفر به قلب تمدن» در شهرستان های گناباد و بجستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رکنی ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای معرفی و تبلیغ ظرفیتهای بینالمللی ۳ تور آشناسازی برای محورهای گردشگری دارای جاذبههای بینالمللی طبیعی فرهنگی و تاریخی در استان برنامهریزی شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: در نخستین تور آشناسازی استان در محور گناباد بجستان از دو میراث ثبت جهانی استان خراسان رضوی یعنی قنات قصبه گناباد و کاروانسرای فخرآباد و روستای هدف گردشگری ریاب بازدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این تور آشناسازی که از مشهد به سمت جنوب خراسان آغاز شده، راهنمایان گردشگری بینالمللی و شرکتهای گردشگری مسافرتی ورودی کار استان و اصحاب رسانه و تیمهای تولید محتوای چندزبانه در این تور تبلیغاتی و آشناسازی حضور دارند.
رکنی اظهار کرد: این تور آشناسازی از جاذبههای بینالمللی و ملی مسیر از جمله چهار طاقی یا آتشکده بازه حور، مجموعه قطب الدین حیدر شهرستان تربت حیدریه، قنات جهانی قضیه گناباد، روستای تاریخی هدف گردشگری ریاب، کویر یونسی بجستان و رباط جهانی فخرآباد بازدید کنند.
