  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

تور «سفر به قلب تمدن» در شهرستان های گناباد و بجستان برگزار شد

تور «سفر به قلب تمدن» در شهرستان های گناباد و بجستان برگزار شد

مشهد- معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی از برگزاری تور آشناسازی به محور بین المللی گردشگری مشهد، گناباد و بجستان با عنوان سفر به قلب تمدن، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رکنی ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای معرفی و تبلیغ ظرفیت‌های بین‌المللی ۳ تور آشناسازی برای محورهای گردشگری دارای جاذبه‌های بین‌المللی طبیعی فرهنگی و تاریخی در استان برنامه‌ریزی شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اظهار کرد: در نخستین تور آشناسازی استان در محور گناباد بجستان از دو میراث ثبت جهانی استان خراسان رضوی یعنی قنات قصبه گناباد و کاروانسرای فخرآباد و روستای هدف گردشگری ریاب بازدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این تور آشناسازی که از مشهد به سمت جنوب خراسان آغاز شده، راهنمایان گردشگری بین‌المللی و شرکت‌های گردشگری مسافرتی ورودی کار استان و اصحاب رسانه و تیم‌های تولید محتوای چندزبانه در این تور تبلیغاتی و آشناسازی حضور دارند.

رکنی اظهار کرد: این تور آشناسازی از جاذبه‌های بین‌المللی و ملی مسیر از جمله چهار طاقی یا آتشکده بازه حور، مجموعه قطب الدین حیدر شهرستان تربت حیدریه، قنات جهانی قضیه گناباد، روستای تاریخی هدف گردشگری ریاب، کویر یونسی بجستان و رباط جهانی فخرآباد بازدید کنند.

کد مطلب 6829105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه