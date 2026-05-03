۲۰ هزار هکتار از تاغزارهای خراسان رضوی دچار آفت ملخ شده است

علی شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادامه مبارزه با آفت ملخ کوهاندار تاغ در استان خراسان رضوی نیازمند یاری مردم و مسئولین است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بیان کرد: مساحت تاغزارهای استان حدود ۵۷۰ هزار هکتار در گستره ۱۴ شهرستان است که هم اکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار آن در ۱۰ شهرستان دچار آفت ملخ کوهاندار تاغ شده است.

وی تغییرات اقلیمی را جزو عوامل اصلی هجوم این آفت به درختان تاغ عنوان کرد و گفت: درختان تاغ بعنوان نگهبانان خاک نقش مهمی در کنترل بیابان و مهار ریزگردها دارند که متاسفانه در حال حاضر دچار آفت شده اند. این آفت موجب خشک شدن تاغ ها می شود که مشکلات عدیده زیست محیطی را به همراه دارد.

شکاری گفت: در حال حاضر اکیپ های مختلف منابع طبیعی در شهرستان های درگیر از جمله خواف، مه ولات، رشتخوار، گناباد، بجستان، ششتمد، بردسکن، سبزوار، خلیل آباد و میان جلگه با مشارکت جوامع محلی با روش های متنوع بیولوژیکی و مکانیکی در حال مبارزه با این آفت هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: با توجه به هجوم گسترده این ملخ ها نیازمند تخصیص اعتبار بیشتر و مشارکت جوامع محلی برای کنترل این آفت هستیم.