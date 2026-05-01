۱۹ خردادماه آخرین مهلت مستندسازی روستاهای نامزد ثبت جهانی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بهاروند در جلسه بررسی ثبت جهانی روستای «ریاب» گناباد در فهرست آثار جهانی اظهار کرد: آخرین مهلت مستند سازی و تکمیل پرونده هشت روستای نامزد ثبت جهانی کشور ۱۹ خرداد ماه سال جاری است.

مسئول هماهنگی طرح روستاهای جهانی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی افزود: مولفه ها و مستند سازی روستاهای نامزد ثبت جهانی کشور در ۹ حوزه و شاخص و ۴۵ زیرشاخص بررسی می شوند ومسوولان ذیربط سطح کشور حداکثر تا ۱۹ خردادماه شاخصهای مربوطه را تکمیل و ارایه دهند.

وی مهمترین شاخص‌های انتخاب روستاهای نامزد جهانی را منابع فرهنگی و طبیعی، ترویج و حفاظت از منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، پایداری محیطی، پتانسیل گردشگری، توسعه و یکپارچگی زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویت‌بندی گردشگری، زیرساخت و اتصال، بهداشت، ایمنی و امنیت ذکر کرد و گفت: کسب امتیاز در هر کدام از این موارد می‌تواند شانس کشور را به کسب مقام روستای جهانی گردشگری نزدیک‌تر کند.

بهاروند تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارسال پرونده روستاهای نامزد ثبت جهانی به یونسکو ،‌ پرونده فوق در مدت ۶ ماه بررسی و نتایج آن اعلام می شود.

مسئول هماهنگی طرح روستاهای جهانی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی با اشاره به رقابت بسیار سنگین بین روستاهای نامزد ثبت جهانی کشور افزود:‌ تامین زیرساختها و امکانات روستای ریاب گناباد در زمینه های اینترنتی،‌ جاده و محیط زیست باید اولویت مسوولان و دست اندرکاران شهرستانی و استانی قرار بگیرد.

وی گفت: منابع خبری و تولید محتوا برای معرفی روستای ریاب شهرستان گناباد باید تقویت و افزایش یابد و رسانه های گروهی به این مساله توجه بیشتری داشته باشند.

بهاروند اضافه کرد: هر اندازه مسوولان تلاش بیشتری برای تامین زیرساختهای روستای ریاب انجام دهند شانس آن برای قرار گرفتن در فهرست روستاهای جهانی افزایش می یابد.

مسئول هماهنگی طرح روستاهای جهانی گردشگری وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تامین اعتبار لازم تکمیل زیرساختهای روستاهای الگو و هدف گردشگری و از جمله نامزد ثبت جهانی را اولویت اقدامات خود قرار داده است.