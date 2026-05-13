  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

تل آویو:هیچ راهی برای محافظت کامل در برابر پهپادهای حزب‌الله نداریم

تل آویو:هیچ راهی برای محافظت کامل در برابر پهپادهای حزب‌الله نداریم

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست به نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: هیچ راهی برای محافظت کامل در برابر پهپادهای حزب‌الله وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اذعان کرد که پهپادهای حزب‌ الله لبنان برای این رژیم تهدید واقعی محسوب مب شوند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست در این گزارش به نقل از یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی افزود: پهپادهای حزب‌ الله تهدیدی هستند که ما هنوز در حال تطبیق خود با آن هستیم. تل آویو در حال استقرار تمام فناوری‌ های نظامی موجودش است، اما هیچ راهی برای محافظت کامل در برابر پهپادهای حزب‌الله وجود ندارد.

این در حالیست که رسانه های عبری زبان از جمله شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی و پایگاه خبری آی ۲۴ نیوز هم پیشتر اذعان کردند، روز گذشته حزب الله یکی از شدیدترین و منحصر به فرد ترین حملات پهپادهای خود را علیه اراضی اشغالی انجام داد.

در این گزارش آمده بود که حملات مذکور در قالب ۲ موج انجام شد، نخست مواضع نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند و موج دوم که شدیدتر بود عمق مناطق شمالی اراضی اشغالی را مورد اصابت قرار داد.

رسانه های عبری اضافه کردند، پهپادهای حزب الله برای چند دقیقه بالای سر هدف مورد نظر به پرواز در می آیند و افراد را در میان ساختمان ها دنبال می کنند. نگرانی تل آویو این است که حتی از تعدادی از این پهپادها ساقط شوند پهپادهای دیگر هدف مورد نظر خود را همچنان دنبال می کنند.

کد مطلب 6829131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه