به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از خبرنگار خود در جنوب لبنان گزارش دادکه رژیم صهیونیستی منطقه «سهل باتولیه» در شهرستان «صور» را بمباران کرد. از تلفات و خسارات احتمالی این حمله، خبری مخابره نشده است.
همزمان حزبالله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به تداوم نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، یک خودروی نظامی را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و این حمله پهپادی خساراتی را به دشمن وارد کرده است.
حزبالله همچنین از حمله پهپادی به تجهیزات ارتباطی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در سایت «العباد» خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز از حمله حزبالله به مواضع این رژیم در جنوب لبنان خبر داد و مدعی شد که برخی از این موشکها رهگیری و برخی دیگر نیز در مناطق باز سقوط کردهاند.
