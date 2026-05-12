  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳

پاسخ حزب‌الله به تداوم نقض‌ آتش‌بس در لبنان از سوی اسرائیل

پاسخ حزب‌الله به تداوم نقض‌ آتش‌بس در لبنان از سوی اسرائیل

حزب‌الله لبنان در پاسخ به ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، مواضع این رژیم را هدف حمله پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از خبرنگار خود در جنوب لبنان گزارش دادکه رژیم صهیونیستی منطقه «سهل باتولیه» در شهرستان «صور» را بمباران کرد. از تلفات و خسارات احتمالی این حمله، خبری مخابره نشده است.

همزمان حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در پاسخ به تداوم نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، یک خودروی نظامی را با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و این حمله پهپادی خساراتی را به دشمن وارد کرده است.

حزب‌الله همچنین از حمله پهپادی به تجهیزات ارتباطی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در سایت «العباد» خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز از حمله حزب‌الله به مواضع این رژیم در جنوب لبنان خبر داد و مدعی شد که برخی از این موشک‌ها رهگیری و برخی دیگر نیز در مناطق باز سقوط کرده‌اند.

کد مطلب 6828231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      موشک بزنید تا ترس بر اندام دشمن بیفتد خدا قوت به حزب الله قهرمان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه