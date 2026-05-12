۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

حزب الله پایگاه نظامی اسرائیل را با پهپاد به آتش کشید+فیلم

منابع خبری از اصابت پهپاد مقاومت اسلامی به پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از اصابت پهپاد حزب الله به یک پایگاه نظامی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های عبری از وقوع انفجار ناشی از اصابت پهپاد به یکی از سایت‌های نظامی ارتش صهیونیستی در نزدیکی شهرک صهیونیست‌نشین مرگلیوت و مشتعل شدن داخل آن خبر دادند.

منابع خبری از آتش سوزی به علت اصابت پهپاد در منطقه واقع میان مرگلیوت و المناره خبر دادند.

همزمان منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر در مرگلیوت و المناره برای دومین بار به حمله حملات پهپادی خبر دادند و شهرداری کریات شمونا از شنیده شدن صدای انفجارهایی ناشی از حادثه نظامی خبر داد.

همزمان منابع خبری به العربی اعلام کردند که حادثه امنیتی در جنوب لبنان رخ داده و بالگردهای اسرائیلی در حال انتقال مجروحان هستند.

منابع خبری اعلام کردند که صدای آژیر خطر در مناطق مختلف الجلیل علیا شنیده می شود.

کد مطلب 6828129

