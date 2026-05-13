نبرد مقاومت با نظامیان اسرائیلی؛ انهدام تانک و نفربر اشغالگران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی و ادوات ارتش اشغالگر را در مناطق مختلف جنوب لبنان و شمال اراضی اشغالی هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتش به روستاهای جنوب لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز محل تجمع نظامیان و ادوات ارتش اشغالگر را در شهرک القوزح هدف رگباری از موشک قرار دادند.

دربیانیه دیگری حزب الله اعلام کرد که همچنین محل تجمع نظامیان و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف مجتمع موسی عباس در شهر بنت جبیل با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.

حزب الله همچنین بیان کرد: موضع نظامیان دشمن اسرائیلی در منطقه بلاط و یک بولدوزر نظامی ارتش اشغالگر را در خله الراج و یک خودرو نظامی را در شهرک رشاف با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

همچنین محل تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی بین وادی العیون و صربین و یک خودرو نظامی در وادی العیون هدف قرار گرفت.

حزب الله بیان کرد: تانک مرکاوا اسرائیلی را در شهرک عیناتا در جنوب لبنان هدف قرار دادیم. همچنین یک بمب را در مسیر عبور نیروهای اسرائیلی که به دنبال پیشروی از رشاف به شهر حداثا بودند منفجر کردیم و با نظامیان دشمن درگیر شدیم.

همچنین حزب الله اعلام کرد که با پهپاد نفربر ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر بنت جبیل هدف قرار داده و ضربه مهلکی به آن وارد کرد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: حزب الله طی ساعات گذشته چندین پهپاد به سمت نیروهای ما شلیک کرد که در نزدیکی نیروهای ما اصابت کردند.

حزب ‌الله لبنان تصاویری از عملیات هدف قرار دادن یک بولدوزر مهندسی D۹ متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در جاده الناقوره در جنوب لبنان را منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه، این بولدوزر نظامی با استفاده از پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته است.