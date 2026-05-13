۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

اسرائیل‌نیوز: پهپادهای حزب‌الله توان عملیاتی تل‌آویو را محدود کرده‌اند

یک رسانه صهیونیستی نوشت پهپادهای فیبر نوری حزب الله لبنان توان عملیاتی ارتش (رژیم) اسرائیل را محدود کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل نیوز» در گزارشی نوشت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش و آموزش آلمای اسرائیل، از آغاز درگیری‌های جدید در سال ۲۰۲۶، پهپادهای کوچک چهارملخه و به‌ویژه پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری به یکی از مهم‌ترین سلاح‌های حزب‌الله در میدان نبرد تبدیل شده‌اند.

این رسانه صهیونیستی نوشت: بیش از ۸۰ حمله پهپادی انجام شده که حدود ۱۵ مورد به هدف اصابت کرده و باعث کشته شدن چند نظامی و یک غیرنظامی و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است. این پهپادها ارزان و کوچک هستند و به سختی شناسایی می شوند. آنها می‌توانند از ارتفاع بسیار پایین یا از داخل مناطق غیرنظامی و حتی زیرزمینی پرتاب شوند.

اسرائیل نیوز افزود: ویژگی مهم این پهپادها استفاده از فیبر نوری است که ارتباط مستقیم میان اپراتور و پهپاد برقرار می‌کند و باعث می‌شود جنگ الکترونیک و اخلال راداری تقریباً بی‌اثر شود. همچنین این پهپادها سیگنال راداری و حرارتی بسیار پایینی دارند و شناسایی آنها دشوار است.

این رسانه صهیونیستی تصریح کرد: حزب‌الله ابتدا با پهپادهای شناسایی هدف را پیدا می‌کند و سپس پهپاد انفجاری را برای حمله دقیق به کار می‌گیرد. این روش برگرفته از تجربه جنگ اوکراین است و نشان‌دهنده تحول تاکتیکی مهمی در عملکرد این گروه است.

اسرائیل نیوز افزود: راهکارهای مقابله شامل سامانه‌های لیزری، پهپادهای رهگیر، سلاح‌های هوشمند، جنگ الکترونیک و اقدامات ساده مانند تورهای حفاظتی و استتار است.

این رسانه صهیونیستی نوشت: اگر این شکاف فناوری سریع جبران نشود، پهپادهای ارزان می‌توانند خسارات سنگین و محدودیت عملیاتی برای ارتش اسرائیل ایجاد کنند.

