به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل نیوز» در گزارشی نوشت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش و آموزش آلمای اسرائیل، از آغاز درگیریهای جدید در سال ۲۰۲۶، پهپادهای کوچک چهارملخه و بهویژه پهپادهای هدایتشونده با فیبر نوری به یکی از مهمترین سلاحهای حزبالله در میدان نبرد تبدیل شدهاند.
این رسانه صهیونیستی نوشت: بیش از ۸۰ حمله پهپادی انجام شده که حدود ۱۵ مورد به هدف اصابت کرده و باعث کشته شدن چند نظامی و یک غیرنظامی و زخمی شدن دهها نفر شده است. این پهپادها ارزان و کوچک هستند و به سختی شناسایی می شوند. آنها میتوانند از ارتفاع بسیار پایین یا از داخل مناطق غیرنظامی و حتی زیرزمینی پرتاب شوند.
اسرائیل نیوز افزود: ویژگی مهم این پهپادها استفاده از فیبر نوری است که ارتباط مستقیم میان اپراتور و پهپاد برقرار میکند و باعث میشود جنگ الکترونیک و اخلال راداری تقریباً بیاثر شود. همچنین این پهپادها سیگنال راداری و حرارتی بسیار پایینی دارند و شناسایی آنها دشوار است.
این رسانه صهیونیستی تصریح کرد: حزبالله ابتدا با پهپادهای شناسایی هدف را پیدا میکند و سپس پهپاد انفجاری را برای حمله دقیق به کار میگیرد. این روش برگرفته از تجربه جنگ اوکراین است و نشاندهنده تحول تاکتیکی مهمی در عملکرد این گروه است.
اسرائیل نیوز افزود: راهکارهای مقابله شامل سامانههای لیزری، پهپادهای رهگیر، سلاحهای هوشمند، جنگ الکترونیک و اقدامات ساده مانند تورهای حفاظتی و استتار است.
این رسانه صهیونیستی نوشت: اگر این شکاف فناوری سریع جبران نشود، پهپادهای ارزان میتوانند خسارات سنگین و محدودیت عملیاتی برای ارتش اسرائیل ایجاد کنند.
