۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

انتقال نظامیان زخمی اسرائیلی به بیمارستانی در حیفا با بالگرد+فیلم

منابع خبری با اشاره به زخمی شدن شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی در حملات نیروهای مقاومت در جنوب لبنان اعلام کردند که بالگردها درحال انتقال مجروحان به بیمارستانی در حیفا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از ضربه های مهلک جدید حزب الله به اشغالگران و زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند: دو بالگرد نظامی در حال انتقال مجروحان به بیمارستان رمبام در حیفا هستند.

این منابع صهیونیستی اعلام کردند که بالگردهای اسرائیلی مجروحانی را منتقل می کنند که به دست نیروهای حزب الله زخمی شده اند.

همزمان حزب الله اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

دربیانیه دیگری حزب الله بیان کرد که در دو نوبت نظامیان اسرائیلی را در نزدیکی الناقوره با چندین پهپاد هدف قرار داده است.

