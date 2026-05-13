دبیر ستاد گرامیداشت شهدای خدمت استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای ستاد با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار کرد: بزرگداشت دومین سالگرد شهید جمهور، آیتالله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشتماه سال جاری در سراسر استان بوشهر و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر شعار محوری این دوره از بزرگداشت را «شهید جمهور، جان فدای ایران» عنوان کرد و افزود: برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و تبلیغی با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی و خدمترسانی شهدای خدمت در شهرستانهای دهگانه استان تدارک دیده شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پایان، اخلاص، روحیه جهادی و مردمیبودن را سه شاخصه اصلی شهدای خدمت برشمرد و بر ضرورت الگوسازی از این شهدا برای نسل جوان تأکید کرد.
بوشهر- طی حکمی از سوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، «محمد رضایی» به عنوان دبیر ستاد گرامیداشت شهدای خدمت استان بوشهر منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای ستاد با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار کرد: بزرگداشت دومین سالگرد شهید جمهور، آیتالله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشتماه سال جاری در سراسر استان بوشهر و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
نظر شما