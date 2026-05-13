دبیر ستاد گرامیداشت شهدای خدمت استان بوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای ستاد با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، اظهار کرد: بزرگداشت دومین سالگرد شهید جمهور، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت، از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در سراسر استان بوشهر و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر شعار محوری این دوره از بزرگداشت را «شهید جمهور، جان فدای ایران» عنوان کرد و افزود: برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تبلیغی با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی و خدمت‌رسانی شهدای خدمت در شهرستان‌های دهگانه استان تدارک دیده شده است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پایان، اخلاص، روحیه جهادی و مردمی‌بودن را سه شاخصه اصلی شهدای خدمت برشمرد و بر ضرورت الگوسازی از این شهدا برای نسل جوان تأکید کرد.