به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی بیست‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان زندان‌های استان کردستان عصر چهارشنبه با حضور ۸۳ نفر از بانوان و آقایان از زندان‌های شهرستان‌های تابعه و ستاد اداره‌کل برگزار شد.

این رقابت‌های قرآنی در رشته‌های حفظ سوره فتح، حفظ اجزای مختلف قرآن کریم (۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل)، حفظ موضوعی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان و دعاخوانی در فضایی معنوی و صمیمی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این دوره از مسابقات به یادبود قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان و همزمان با سالگرد سفر رهبر شهید به استان کردستان برگزار گردید.

در پایان رقابت‌ها، نفرات برتر به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم کارکنان زندان‌های کشور راه یافتند و در ادامه با نمایندگان سایر استان‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

در مراسم اختتامیه نیز با حضور مدیرکل، معاونان و مسئولان اداره‌کل زندان‌های استان، از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان در این مراسم با تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان، اظهار کرد: انس کارکنان زندان‌ها با قرآن کریم نقش مهمی در تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی در برخورد با زندانیان دارد و می‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم اثرگذار باشد.

محمد خسروی افزود: برگزاری چنین مسابقاتی زمینه‌ساز تقویت معنویت در محیط کاری و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در مجموعه زندان‌های استان است.