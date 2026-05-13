۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

رقابت ۸۳ نفر از کارکنان زندان‌های کردستان در رقابت‌های قرآنی استانی

سنندج- مرحله استانی بیست‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان زندان‌های کردستان با حضور ۸۳ شرکت‌کننده در رشته‌های مختلف برگزار شد و برگزیدگان این رقابت‌ها به مرحله کشوری راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی بیست‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان زندان‌های استان کردستان عصر چهارشنبه با حضور ۸۳ نفر از بانوان و آقایان از زندان‌های شهرستان‌های تابعه و ستاد اداره‌کل برگزار شد.

این رقابت‌های قرآنی در رشته‌های حفظ سوره فتح، حفظ اجزای مختلف قرآن کریم (۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و حفظ کل)، حفظ موضوعی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان و دعاخوانی در فضایی معنوی و صمیمی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این دوره از مسابقات به یادبود قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان و همزمان با سالگرد سفر رهبر شهید به استان کردستان برگزار گردید.

در پایان رقابت‌ها، نفرات برتر به مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم کارکنان زندان‌های کشور راه یافتند و در ادامه با نمایندگان سایر استان‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

در مراسم اختتامیه نیز با حضور مدیرکل، معاونان و مسئولان اداره‌کل زندان‌های استان، از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

مدیرکل زندان‌های استان کردستان در این مراسم با تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان، اظهار کرد: انس کارکنان زندان‌ها با قرآن کریم نقش مهمی در تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی در برخورد با زندانیان دارد و می‌تواند در پیشگیری از تکرار جرم اثرگذار باشد.

محمد خسروی افزود: برگزاری چنین مسابقاتی زمینه‌ساز تقویت معنویت در محیط کاری و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در مجموعه زندان‌های استان است.

