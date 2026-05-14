به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان و یازدهمین دوره مسابقات فرهنگیان آذربایجان شرقی با حضور گسترده دانشآموزان و فرهنگیان استان آغاز شد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: این مسابقات با هدف تعمیق باورهای دینی، ترویج فرهنگ قرآنی و افزایش انس دانشآموزان و فرهنگیان با معارف اسلامی در حال برگزاری است.
محمد صادقزاده افزود: مرحله استانی این دوره از مسابقات از نیمه دوم فروردینماه آغاز شده و شرکتکنندگان در دو بخش آوایی و پژوهشی با یکدیگر رقابت میکنند.
وی ادامه داد: رشتههای این مسابقات شامل قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ قرآن کریم، مفاهیم قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، انشای نماز، اذان و مداحی است.
صادقزاده با اشاره به نحوه برگزاری رشته حفظ قرآن کریم اظهار کرد: این بخش بهصورت برخط برگزار میشود؛ بهطوریکه داوران در محل مسابقه حضور دارند و شرکتکنندگان به شکل مجازی در رقابت شرکت میکنند.
وی استقبال از این دوره از مسابقات را قابل توجه دانست و گفت: در مرحله استانی، یکهزار و ۷۲۰ دانشآموز و ۱۶۴ فرهنگی حضور دارند که نشاندهنده مشارکت فعال جامعه فرهنگی و دانشآموزی استان در برنامههای قرآنی است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان با قدردانی از تلاش مربیان، معاونان پرورشی و کارشناسان قرآن، عترت و نماز، ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات زمینهساز تقویت هویت دینی و فرهنگی دانشآموزان و فرهنگیان استان باشد.
